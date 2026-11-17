Datele medicale ale românilor nu pot fi accesate de orice persoană care intră în posesia cardului de sănătate sau a cărții electronice de identitate. Informațiile sunt păstrate într-un sistem informatic securizat și pot fi consultate doar de medicii autorizați, în anumite condiții. Clarificările vin din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în contextul în care autoritățile pregătesc utilizarea buletinului electronic și pentru accesarea serviciilor medicale.

Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, spune că documentele nu conțin istoricul medical al titularilor. Acestea sunt folosite pentru identificarea pacientului și pentru accesarea informațiilor din platforma informatică a asigurărilor de sănătate, scrie Profit.ro.

Cine are acces la informațiile medicale ale pacienților

Potrivit reprezentantei CNAS, datele privind serviciile medicale, rețetele și biletele de trimitere sunt păstrate în Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate.

Accesul nu se face prin simpla introducere a cardului într-un dispozitiv. Medicul trebuie să fie autentificat în sistem și să utilizeze un instrument electronic de identificare, numit token. În plus, accesul descris de conducerea CNAS este destinat medicilor care lucrează în cadrul furnizorilor aflați în contract cu instituția.

Larisa Mezinu-Bălan a precizat că informațiile medicale nu sunt stocate direct pe documentele fizice, ci în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate. Printre datele care pot fi consultate de personalul medical autorizat se numără prescripțiile și biletele de trimitere. Aceste informații sunt necesare pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale.

Ce spune Președintele interimar al CNAS

”Pe niciun plastic, nici pe unul, nici pe celălalt, nu există nicio dată stocată. Ele există în Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate și numai medicii care introduc cardul acesta sau cartea electronică de identitate în propriul cititor și sunt conectați în platformă, în baza unui token, sunt autentificați în platforma de Asigurări de Sănătate, numai ei au acces să vadă o serie de informații relevante pentru cetățean. Cele mai relevante informații pentru cetățean în acest context sunt biletele de trimitere, rețeta și așa mai departe”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.

Prin urmare, o persoană care găsește sau intră în posesia unui card de sănătate ori a unui buletin electronic nu poate consulta automat informațiile despre tratamentele și serviciile medicale ale titularului.

Buletinul electronic ar putea fi folosit la medic din decembrie

CNAS pregătește și o schimbare importantă pentru pacienți. Persoanele care dețin carte electronică de identitate ar urma să o poată utiliza în locul cardului național de sănătate. Autoritățile speră ca această funcționalitate să devină disponibilă începând din decembrie 2026.

Larisa Mezinu-Bălan a explicat că noul document de identitate include și funcționalitatea cardului național de sănătate. Soluția tehnică este gestionată de Ministerul Afacerilor Interne.

Reprezentanta CNAS a precizat că utilizarea cărții electronice de identitate pentru serviciile medicale ar trebui să fie posibilă cu certitudine în 2027, chiar dacă obiectivul autorităților este ca sistemul să funcționeze mai devreme.

Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate

Introducerea noii funcționalități nu înseamnă eliminarea imediată a cardului național de sănătate. Potrivit explicațiilor oferite anterior de conducerea CNAS, cele două documente ar urma să fie utilizate în paralel. Astfel, persoanele care au deja buletin electronic vor avea o alternativă atunci când merg la medic, fără să fie obligate să renunțe la cardul de sănătate.

În luna noiembrie, autoritățile testează sistemul de decontare a serviciilor medicale. În această perioadă, consultațiile, investigațiile, analizele și medicamentele pot fi acordate și fără prezentarea cardului de sănătate sau a buletinului electronic, potrivit CNAS. Schimbările fac parte din procesul de digitalizare a sistemului sanitar și din modernizarea platformelor informatice folosite pentru evidența serviciilor medicale.