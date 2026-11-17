Pensiile ar putea fi majorate cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate. Măsura ar costa statul aproximativ 9,6 miliarde de lei, iar Guvernul trebuie să găsească resursele necesare fără să afecteze obiectivele de reducere a deficitului bugetar. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că o parte din bani ar putea fi economisiți prin reducerea cheltuielilor administrative.

Florin Manole a explicat că va susține aplicarea formulei de indexare prevăzute de lege. Procentul final urmează însă să fie stabilit în urma discuțiilor cu premierul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, scrie Euronews.

Ministrul a precizat că majorarea pensiilor trebuie analizată în raport cu situația bugetară a României, dar și cu pierderea puterii de cumpărare a pensionarilor în ultimii doi ani.

Cum ar putea fi obținuți banii pentru majorarea pensiilor

Una dintre soluțiile propuse de ministrul Muncii vizează reducerea costurilor pentru distribuirea pensiilor și a altor beneficii sociale. Florin Manole susține că transferurile bancare sunt considerabil mai ieftine decât distribuirea banilor prin intermediul Poștei Române. Potrivit acestuia, plățile efectuate pe card presupun costuri de zece ori mai mici decât cele realizate prin poștă.

Economiile ar putea fi realizate la nivelul Ministerului Muncii, Casei Naționale de Pensii Publice și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Ministrul a explicat că distribuirea numerarului la domiciliu presupune cheltuieli suplimentare cu personalul și transportul, în timp ce transferurile bancare necesită costuri operaționale mai reduse. Oficialul a precizat că a avut deja discuții cu reprezentanții băncilor din România pentru identificarea unor soluții care să permită eficientizarea plăților sociale.

Totuși, ministrul nu a prezentat o estimare a economiilor care ar putea fi obținute prin această măsură. Prin urmare, nu este clar cât din cele 9,6 miliarde de lei necesare majorării pensiilor ar putea fi acoperit în acest mod.

Ministerul Muncii analizează și alte reduceri de cheltuieli

Florin Manole a declarat că există cel puțin două domenii în care ar putea fi realizate economii. A oferit însă detalii doar despre reducerea costurilor de distribuire a beneficiilor sociale. A doua soluție ar urma să fie prezentată după finalizarea discuțiilor cu premierul și ministrul Finanțelor.

Ministrul a subliniat că obiectivul său este reducerea cheltuielilor administrative, fără diminuarea sumelor acordate persoanelor vulnerabile. Potrivit acestuia, eventualele economii ar trebui să permită menținerea sprijinului pentru pensionari, persoanele cu dizabilități și familiile cu venituri reduse.

Ce prevede legea pentru creșterea pensiilor în 2027

Potrivit Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință se majorează anual în funcție de rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, dacă aceasta este pozitivă. Aplicarea formulei a fost amânată pentru 2027, după ce valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei în 2025 și 2026.

Procentul de 7,3% avansat de ministrul Muncii reprezintă, deocamdată, nivelul discutat pentru viitoarea indexare, nu o majorare aprobată definitiv. În cazul în care Guvernul va decide aplicarea unei creșteri de 7,3%, o pensie de 2.500 de lei ar ajunge la aproximativ 2.683 de lei, iar una de 3.000 de lei ar crește la 3.219 lei.

„Trebuie să nu curgă sânge”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a folosit o expresie dură pentru a descrie situația pensionarilor și efectele măsurilor de austeritate. Într-un interviu acordat Euronews România, oficialul a povestit că a fost întrebat dacă, odată cu venirea PSD la guvernare, „o să curgă lapte și miere”. Manole a răspuns că nu, dar a subliniat că prioritatea Guvernului trebuie să fie evitarea unor noi măsuri care să afecteze categoriile vulnerabile. „Trebuie să nu curgă sânge”, a declarat ministrul, explicând că pensionarii resimt disproporționat povara problemelor bugetare și că aceasta trebuie împărțită echitabil între categoriile sociale.