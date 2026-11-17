Moartea miliardarului Jeffrey Epstein în închisoarea din Manhattan rămâne un caz extrem de controversat. O analiză realizată de doctorul Michael Freeman contrazice verdictul oficial de sinucidere emis în anul 2019. Freeman este redactor-șef al publicației științifice „Journal of Forensic and Legal Medicine”. Potrivit CBS News, expertul a studiat timp de mai multe luni dosarele și fotografiile necenzurate de la autopsie. Documentele inedite au fost puse la dispoziție chiar de fratele lui Jeffrey Epstein.

Freeman a lucrat alături de profesorul suedez Anders Eriksson și de cercetătorul Itiel Dror. Cei trei specialiști și-au prezentat concluziile luni, în cadrul unei conferințe la Londra. Ei susțin că Epstein a fost atacat și ucis de o altă persoană în august 2019.

„Rănile documentate de medicul legist nu corespund unei spânzurări suicidare. Iar leziunile atribuite altor cauze decât o posibilă luptă fizică sau o agresiune au fost pur și simplu trecute cu vederea”, a declarat Michael Freeman pentru CBS News.

Biroul Medicului Legist Șef din New York a refuzat să comenteze noile concluzii ale experților. Instituția a transmis scurt că își menține verdictul inițial de sinucidere. Raportul lui Freeman este a doua analiză independentă care contestă varianta oficială a autorităților americane. În anul 2020, patologul Michael Baden a formulat suspiciuni similare de omucidere, tot la cererea familiei.

Două urme pe gât și o reconstrucție 3D

Echipa lui Freeman a realizat o reconstrucție biomecanică tridimensională a corpului lui Epstein. Modelul 3D a permis cartografierea exactă a tuturor leziunilor vizibile în fotografiile de la autopsie. Experții au observat un detaliu critic pe partea dreaptă a gâtului. Sub urma oblică specifică unei spânzurări există o a doua urmă, situată mai jos. Aceasta are un unghi complet diferit și este aproape orizontală.

Freeman a exclus ipoteza unei duble tentative de sinucidere în celulă. O primă încercare eșuată nu putea provoca fracturi ale osului hioid și ale cartilajului tiroid. În urma unor asemenea traume, victima nu își putea păstra cunoștința pentru o a doua tentativă.

„Nu așa funcționează spânzurările suicidare. Corpul își pierde cunoștința, iar greutatea trupului este cea care produce abraziunea, nu vreun salt în gol. Acest scenariu nu este realist și nu apare în nicio literatură de specialitate din lume”, a explicat profesorul de medicină legală.

În plus, reconstrucția 3D a scos la iveală leziuni inexplicabile în cazul unei sinucideri. Epstein prezenta o hemoragie profundă în țesutul moale al umărului stâng, provocată de o lovitură puternică. Pe corp existau urme de lovituri pe față și pe spate, dar și zgârieturi de unghii pe gât.

Ipoteza strangulării și proba ignorată din celulă

Concluzia expertului indică o strangulare comisă de o persoană aflată în spatele victimei. În celula lui Epstein au fost găsite mai multe fâșii rupte din lenjeria de pat portocalie. Fotografiile judiciare arată o fâșie îngustă de material, legată cu nod dublu. Obiectul fusese aruncat într-un colț al celulei, chiar lângă birou.

„Dacă punem aceste elemente cap la cap, în care unul dintre aceste noduri este aplicat cu presiune pentru a produce această abraziune neregulată pe ceafă, avem o explicație foarte bună pentru toate rănile. Dacă le adunăm pe toate, tabloul corespunde cel mai bine unei strangulări criminale din spate, cu ajutorul unei ligaturi înguste din material textil înnodat”, a precizat Freeman.

Această bucată de material nu a fost ridicată niciodată de anchetatori pentru expertiză. Autoritățile au prelevat un alt laț, care nu se potrivește cu forma neregulată a rănilor de pe gât.

Erori în lanț și controverse în ancheta oficială

Investigația oficială din 10 august 2019 a fost marcată de numeroase abateri procedurale. Gardianul Michael Thomas a descoperit trupul lui Epstein în jurul orei 6:30 dimineața. Cadavrul era deja rece la atingere, semn că decesul survenise cu câteva ore înainte. Trupul a fost scos din celulă în câteva minute, înainte de realizarea fotografiilor judiciare. Celula nu a fost sigilată, iar probele nu au fost conservate corespunzător.

Gardienii de serviciu au falsificat registrele și au refuzat inițial să discute cu anchetatorii. Michael Thomas a acceptat să dea o declarație abia după doi ani, după punerea sa sub acuzare. Camerele de supraveghere din aripa închisorii nu funcționau în acea noapte. Singura cameră activă din zonă a surprins o siluetă portocalie neidentificată pe scări, în noaptea morții. Anchetatorii federali nu au verificat niciodată această pistă.

În luna iunie, o investigație The New York Times susținea însă varianta sinuciderii, pe baza notițelor lui Epstein. Specialiștii consultați atunci afirmau că probele medicale nu pot tranșa singure cauza morții. De altfel, raportul lui Freeman a fost respins inițial de o revistă academică. Evaluatorii au evitat publicarea unei critici directe la adresa unui medic legist oficial.

„Cine a făcut-o? Cum a făcut-o exact? Ce s-a întâmplat? De ce erau camerele oprite? Toate acestea rămân un mister, da. A fost însă o sinucidere? Acesta nu este un mister”, a concluzionat doctorul Michael Freeman.

Ce zice Freeman în BBC?

Anchetatorii nu au realizat fotografii cu victima în poziția de spânzurare. Conform investigației oficiale, gardianul care a descoperit cadavrul a cerut imediat ajutorul unui coleg. Cei doi au coborât trupul pe podea și au început manevrele de resuscitare. Acest lanț de evenimente explică lipsa probelor foto esențiale din primele clipe. Epstein fusese scos de sub supraveghere strictă antisuicid cu doar o lună înainte de deces.

„Susțin cu fermitate determinarea noastră privind cauza și modul de deces al domnului Epstein”, a transmis Barbara Sampson jurnaliștilor.

La rândul său, Michael Freeman a respins eticheta de adept al teoriei conspirației și a recunoscut că nu știe cine l-ar fi ucis pe Epstein, deoarece acest aspect nu a făcut parte din cercetarea sa.

„Am luxul de a putea spune: nu mă credeți pe cuvânt, lăsați pe toată lumea să se uite. Dacă credeți că sunt un adept al teoriei conspirației pentru că analizez ceva ce arată a strangulare, arătați-mi unde am greșit”, a concluzionat expertul.