Șoferii Uber și Bolt ar putea efectua curse fără restricțiile teritoriale actuale în toate localitățile care fac parte dintr-o zonă metropolitană. Un nou proiect de lege propune extinderea la nivel național a modelului aplicat în prezent în București-Ilfov. Modificarea ar permite șoferilor să preia pasageri și din localitățile învecinate orașului în care sunt autorizați, fără să fie limitați la curse ocazionale.

Inițiativa legislativă vizează modificarea Ordonanței de Urgență nr. 49/2019, care reglementează transportul alternativ în România, potrivit Profit.ro.

În prezent, operatorii de transport alternativ pot desfășura permanent această activitate doar în localitatea în care își au sediul sau domiciliul. Excepția este regiunea București-Ilfov, unde șoferii pot efectua curse pe întreg teritoriul regiunii. În afara acestor zone, legislația permite doar curse ocazionale, cu plecare din localitatea în care operatorul este înregistrat.

Ce se schimbă pentru șoferii Uber și Bolt

Proiectul propune eliminarea diferențelor dintre București-Ilfov și celelalte zone metropolitane din România. Astfel, operatorii de transport alternativ ar urma să poată efectua curse permanent atât în localitatea în care sunt înregistrați, cât și în unitățile administrativ-teritoriale limitrofe și în zonele metropolitane din care acestea fac parte.

Mai mult, proiectul introduce posibilitatea efectuării unei curse de retur din localitățile tranzitate, în cazul deplasărilor ocazionale către alte destinații. Pentru șoferi, această modificare ar însemna posibilitatea de a accepta mai multe comenzi, inclusiv din localitățile aflate la periferia marilor orașe.

În același timp, pasagerii ar putea avea acces mai ușor la serviciile de transport alternativ, fără ca disponibilitatea unei mașini să fie influențată de limitele administrative dintre localități.

Aeroportul Brașov, unul dintre motivele invocate pentru schimbarea legii

Inițiatorii proiectului oferă ca exemplu situația Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, amplasat pe teritoriul orașului Ghimbav, deși deservește în principal municipiul Brașov și localitățile din apropiere.

Potrivit acestora, șoferii autorizați pentru transport alternativ în municipiul Brașov nu pot prelua în mod obișnuit pasageri de la aeroport, deoarece acesta se află într-o altă unitate administrativ-teritorială.

Situația a provocat dificultăți pentru turiștii care au dorit să utilizeze serviciile de ridesharing pentru a ajunge în oraș. Autorii inițiativei atrag atenția că probleme asemănătoare pot apărea și în alte zone ale țării, mai ales în cazul aeroporturilor situate în afara limitelor administrative ale municipiilor pe care le deservesc.

Aceleași reguli pentru toate zonele metropolitane

Parlamentarii care susțin proiectul consideră că actualele prevederi nu mai corespund modului în care oamenii se deplasează între marile orașe și localitățile învecinate.

În ultimii ani, dezvoltarea zonelor rezidențiale și extinderea activităților economice în jurul municipiilor au crescut nevoia de transport între localitățile apropiate. Prin urmare, proiectul urmărește aplicarea unor reguli unitare pentru transportul alternativ în toate zonele metropolitane din România.

Modificarea ar putea facilita inclusiv deplasările zilnice ale persoanelor care locuiesc în afara orașelor, dar lucrează sau studiază în centrele urbane.