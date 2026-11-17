Președintele american Donald Trump se îndrepta luni spre Asia, concentrându-se pe acorduri economice și discuții nucleare trilaterale istorice cu Rusia și China, în timp ce administrația sa se adaptează la o nouă realitate politică de la Washington.

El a declarat că s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un în China, în contextul în care SUA încearcă să reia relația cu Coreea de Nord pentru programul său nuclear.

Trump a mai spus că intenționează să vorbească despre războiul de aproape 5 ani al Rusiei în Ucraina în timpul mult așteptatei sale întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin în China.

Trump: „Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună. Așa că vom vorbi despre asta”

„Vom vorbi despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde Ucraina”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă luni dimineață, înainte de plecarea spre Asia.

„Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună. Așa că vom vorbi despre asta.”

Trump a sugerat că va discuta cu ceilalți doi lideri despre război chiar și după ce oficialii administrației sale le-au spus vineri reporterilor că va discuta despre dezarmarea nucleară și războiul din Iran cu omologii săi chinez și ruși, dar va evita discuții despre războiul Rusiei cu Ucraina.

Zelenski, îngrijorat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat îngrijorarea, în contextul în care Trump a insistat asupra întâlnirii cu Putin și Xi Jinping, cu privire la potențialul celor trei lideri de a folosi această ocazie pentru a redesena sferele de influență globale.

Planificarea summitului a atras comparații cu Conferința de la Ialta, reuniunea din 1945 la care liderii SUA, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au convenit să împartă Germania și Berlinul în patru zone de ocupație militară și au finalizat planurile pentru înființarea Națiunilor Unite.

„Chiar nu vrem ca acest lucru să se transforme într-un «Ialta 2, 3, 4» cu o redistribuire a influenței”, a declarat Zelenski luna trecută.

După ore întregi de zbor, Air Force One trebuia să facă o escală în Anchorage, în schimb s-a îndreptat spre Fairbanks pentru o escală de realimentare în Alaska. Schimbarea nu a fost anunțată decât după ce avionul a aterizat în Fairbanks, iar presa locală a început să posteze fotografii.