Salariul minim ar putea fi mai mic în mână dacă dispare scutirea de 200 de lei

Una dintre cele mai importante schimbări fiscale programate pentru 2027 este expirarea facilității prin care o parte din salariul minim brut nu este taxată.

Măsura a suferit deja schimbări anul acesta, când, în primele șase luni, suma scutită a fost de 300 de lei lunar, iar din iulie a coborât la 200 de lei.

Potrivit OUG nr. 89/2025, facilitatea se aplică numai până la 31 decembrie 2026, ceea ce înseamnă că dacă autoritățile nu adoptă o nouă prevedere, de la începutul anului viitor cei 200 de lei vor intra în baza de calcul pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Este important de precizat că salariații nu vor pierde automat 200 de lei din venitul net. Aceasta este suma brută exceptată în prezent de la taxare, iar diferența care ar putea apărea în salariul încasat va reprezenta taxele calculate pentru această parte din venit. Cu toate acestea, orice sumă este importantă pentru angajații plătiți cu salariul minim, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile pentru alimente, locuință și traiul de zi cu zi consumă o parte importantă din venit.

Firmele scapă de impozitul minim pe cifra de afaceri și de taxa pe stâlp

În timp ce angajații cu salariul minim ar putea plăti mai multe taxe pentru aceeași sumă brută, companiile au prevăzută o reducere a obligațiilor fiscale.

De la 1 ianuarie 2027, urmează să fie eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat societăților cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, în condițiile stabilite de lege.

Tot de la începutul anului viitor este programată eliminarea impozitului pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”, care vizează anumite construcții deținute de companii, iar dispariția lui ar reduce costurile fiscale pentru firmele care intră sub incidența impozitului.

Ambele eliminări sunt prevăzute de OUG nr. 89/2025.

TVA și impozitul pe profit, pe lista schimbărilor analizate pentru 2027

Pe lângă măsurile deja prevăzute, Guvernul ar putea lua în calcul și alte modificări fiscale atunci când pregătește bugetul pentru 2027, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că se analizează și TVA, dar și impozitul pe profit, două taxe cu impact atât asupra companiilor, cât și asupra prețurilor și economiei.

Ministrul a vorbit despre aceste teme pe 10 noiembrie, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, unde a explicat că autoritățile vor analiza măsurile importante pentru bugetul anului viitor.

„Cred că publicul general e interesat de niște măsuri importante. Vorbim de TVA, de impozitul pe profit”, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, oficialul a precizat că Guvernul nu își dorește noi majorări de taxe, însă menținerea acestora la nivelurile actuale depinde și de reducerea cheltuielilor publice.

„Nu ne dorim să majorăm taxele”, a spus ministrul, explicând că o creștere a fiscalității ar putea afecta evoluția economiei în anul următor.

Așadar, pentru anul 2027 se conturează deja cel puțin o schimbare fiscală importantă pentru angajați, dar și cel puțin două modificări de substanță pentru mediul privat.