Ministerul Justiţiei cere omologului său chinez o discuție video despre cazul Alinei-Irina Apostol, condamnată în China pentru fraudă cu cardul bancar.

Discuția nu ar fi prima de acest tip, existând o serie a videoconferinţelor avute cu Ministerul Justiţiei din Republica Populară Chineză.

Scopul discuției ar fi aflarea stadiului în care se află cazul, clarificarea unor aspecte și identificarea unor posibile soluţii pentru obţinerea acordului final al autorităţilor chineze, necesar pentru realizarea transferării.

Delăsarea MJ

„Ministerul Justiţiei îşi îndeplineşte cu celeritate atribuţiile legale şi depune în mod constant toate diligenţele necesare în vederea transferării în România a cetăţenilor români domiciliaţi în ţară, condamnaţi la pedepse privative de libertate în state membre ale Uniunii Europene sau în state terţe, care îşi exprimă opţiunea de a continua executarea pedepselor pe teritoriul României”, susține MJ într-un comunicat remis presei luni.

Cu toate acestea, MJ nu a mai făcut nimic până când profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o „fraudă” de 80 de dolari, a anunţat că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol.

Românca este de 9 ani încarcerată în China. Balo acuză autorităţile române că nu fac suficiente demersuri pentru a o aduce acasă, deşi acest lucru ar fi posibil, conform cooperării internaţionale în materie penală.

Transferul în România, condiționat de plata despăgubirilor restante

Autorităţile chineze au transmis în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare în România a femeii este condiţionată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracţiunii.

Reprezentanţii MJ au precizat că ministerul nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligaţiilor financiare.

Având în vedere efortul financiar considerabil pe care îl presupune achitarea sumelor restante, aceștia au discutat cu familia femeii condamnate pentru a găsi modalităţi alternative de plată, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de transfer în România.

Condamnată în 2019, abandonată de autoritățile române

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar.

Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare.

Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală.

Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară nici până acum.