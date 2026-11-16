Inteligența artificială, noul ochi al Vămii Române. Cum se vor schimba controalele la frontieră

Autoritatea Vamală Română se pregătește să folosească inteligența artificială pentru identificarea riscurilor de fraudă și verificarea mărfurilor care trec prin vămi. Schimbările fac parte din reforma legislației vamale la nivel european, care prevede și automatizarea mai multor proceduri, de la calcularea taxelor până la monitorizarea transporturilor.

Noua platformă europeană de date vamale va permite autorităților să analizeze informațiile despre mărfuri cu ajutorul inteligenței artificiale. Tehnologia va contribui la identificarea riscurilor și la combaterea fraudelor din activitatea vamală. Potrivit lui Claudiu Ardeleanu, platforma „va efectua analize de risc economice şi de date folosind sisteme de inteligenţă artificială”.

Directorul AVR a explicat că utilizarea noilor tehnologii este susținută și la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

„Am avut o scurtă discuţie cu domnul preşedinte al ANAF, care este fan al acestei activităţi de utilizare a inteligenţei artificiale. Şi noi, nolens-volens, vom intra pe această chestiune de analiză utilizând inteligenţa artificială”, a afirmat Ardeleanu.

Taxele vamale, TVA și accizele vor putea fi calculate automat

Digitalizarea sistemului vamal european nu se va limita la utilizarea inteligenței artificiale pentru analiza riscurilor. Noua platformă va automatiza o parte dintre formalitățile vamale și va simplifica procedurile de control. Printre funcțiile pe care le va avea sistemul se numără calcularea automată a sumelor datorate în vamă, inclusiv a TVA și a accizelor.

De asemenea, platforma va permite monitorizarea continuă a mărfurilor și raportarea produselor care nu respectă cerințele legale. Informațiile colectate vor putea fi transferate și utilizate ulterior în sistemele vamale ale statelor membre.

Cine va decide dacă mărfurile pot trece prin vamă

Chiar dacă o parte dintre proceduri vor fi automatizate, autoritățile vamale naționale vor păstra atribuțiile privind colectarea taxelor, combaterea fraudelor și efectuarea controalelor. Acestea vor decide inclusiv dacă mărfurile pot primi liber de vamă, în urma analizei de risc.

„Ce vor face autorităţile vamale naţionale? Vom colecta taxele vamale şi celelalte taxe, vom combate frauda, vom decide acordarea liberului de vamă după analiza de risc, vom lua deciziile privind controalele vamale şi efectuarea acestora, vom realiza managementul riscurilor la nivel naţional şi vom aplica recomandările autorităţii (Autoritatea Vamală a Uniunii Europene, n.r)”, a explicat directorul general al AVR.

Toate aceste schimbări fac parte din reforma Codului Vamal al Uniunii Europene. Prin noile măsuri, UE urmărește să reducă birocrația din activitatea vamală și să adapteze procedurile la evoluția comerțului internațional.