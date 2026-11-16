FOTO Pasagerii coborau în Gara de Nord, țigările la Grivița. Cum funcționa contrabanda cu țigări în care era implicat un angajat CFR

Un angajat CFR se află printre cele șase persoane cercetate într-un dosar de contrabandă cu țigări aduse în România cu trenul internațional Kiev-Chișinău-București. Marfa era ascunsă în vagoane și descărcată după coborârea pasagerilor, în zona Reviziei Grivița din Capitală. Polițiștii au făcut 41 de percheziții și au confiscat peste 169.000 de țigarete, dar și sume importante de bani.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București. Potrivit procurorilor, în perioada octombrie-noiembrie 2026, suspecții ar fi introdus ilegal în România cantități importante de țigări provenite din Republica Moldova, folosind trenul IR 401.

Garnitura circulă pe ruta Kiev-Chișinău-București și este deservită de conductori de naționalitate moldovenească sau ucraineană, relatează Profit.ro.

Cum erau scoase țigările din tren, fără să fie descoperite

Potrivit anchetatorilor, țigările erau ascunse în diferite spații ale vagoanelor, astfel încât să nu fie descoperite în timpul controalelor vamale.

După sosirea trenului în Gara de Nord și coborârea pasagerilor, garnitura era mutată în stația Revizia Grivița, unde urma să fie verificată înainte de cursa de întoarcere.

Aici ar fi intervenit un angajat al Sucursalei de Căi Ferate București, care avea atribuții de supraveghere a zonei. Cu sprijinul acestuia, alte patru persoane cercetate în dosar și un individ care nu a fost încă identificat ar fi descărcat țigările din vagoane.

Operațiunile se desfășurau, în general, în apropierea Căii Giulești, în zona străzii Topraisar din Sectorul 6. Ulterior, marfa era transportată cu autoturismele către locuințele suspecților sau alte adrese stabilite anterior.

Țigările erau vândute inclusiv angajaților CFR

Procurorii susțin că produsele de contrabandă erau comercializate în București, atât direct, cât și prin intermediul altor persoane. Printre cumpărători s-ar fi numărat inclusiv angajați ai companiei feroviare.

Poliția Română a transmis că activitatea grupării ar fi început încă din anul 2025, iar marfa ar fi fost distribuită inclusiv prin intermediul unor societăți comerciale. Pe 13 noiembrie, anchetatorii au intervenit și au prins în flagrant persoane suspectate că transportau țigări introduse ilegal în țară.

În două autoturisme verificate au fost găsite 20.000 de țigarete, dar și bani în mai multe valute: 11.138 de lei, 500 de euro, 200 de lire sterline și 100 de dolari.

41 de percheziții în București și cinci județe

În aceeași zi, polițiștii au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman. Potrivit bilanțului transmis de Poliția Română, în cadrul operațiunii au fost ridicate 169.820 de țigarete, 117.703 lei, 9.905 euro, 200 de lire sterline și 350 de dolari.

Anchetatorii au mai confiscat patru telefoane mobile, două laptopuri și un pistol de tip airsoft. Perchezițiile au vizat inclusiv o unitate de revizie a vagoanelor din Capitală.

Patru suspecți, plasați în arest la domiciliu

În urma cercetărilor, șase persoane, printre care și un angajat CFR, au fost puse sub acuzare pentru contrabandă asimilată. La 14 noiembrie, Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestul la domiciliu pentru patru dintre suspecți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Celelalte două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.