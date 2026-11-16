Lia Olguța Vasilescu a declarat că reforma administrativ-teritorială a României ar trebui să aibă ca prioritate atragerea fondurilor europene. Edilul consideră că o eventuală regionalizare a țării ar putea porni de la actualele structuri de dezvoltare regională (ADR). Totodată, aceasta a precizat că, până în prezent, nu a fost luată nicio decizie privind reorganizarea teritorială.

Primarii, împărțiți în privința comasării localităților

Lia Olguța Vasilescu, care conduce și Asociația Municipiilor din România, a explicat că există opinii diferite în rândul primarilor privind comasarea localităților. Unii edili ar dori ca marile orașe să preia comunele din zonele metropolitane. Alții preferă ca doar anumite localități să fie integrate în municipii.

„Deocamdată aş vrea să vă spun că nu este nicio decizie luată în acest sens. Deci, nu ştiu de unde a apărut discuţia cu curţile de apel, dar, cu siguranţă, deocamdată nu a fost făcut niciun fel de discuţie. Vreau să vă spun că şi în interior s-a discutat despre comasări”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a mai spus că propunerile privind reorganizarea administrativă vor fi discutate cu reprezentanții municipalităților și ai celorlalte structuri asociative. Scopul este găsirea unei variante care să fie acceptată de cât mai mulți dintre cei implicați.

Proiectul din Craiova care a durat 13 ani, dintre care șapte de birocrație

Întrebată ce criterii ar trebui să stea la baza reorganizării județelor, Olguța Vasilescu a invocat problemele întâmpinate în realizarea proiectelor regionale.

„Dacă mă întrebaţi personal, cu ideea că în niciun caz nu vorbesc în numele partidului, guvernului sau al oricărei entităţi, pot să vă spun că sunt unul dintre primarii care au dezvoltat programe regionale până acum, şi birocraţia a fost dublă decât dacă am fi fost în acelaşi judeţ. De exemplu, un contract de aducţiune de apă pe care tocmai l-am inaugurat la Craiova a durat 13 ani, în care şapte au fost doar partea de birocraţie pentru că era un proiect regional în două judeţe”, a precizat primarul.

Fondurile europene, criteriul propus pentru regionalizarea României

Lia Olguța Vasilescu consideră că actualele structuri de dezvoltare regională funcționează bine și ar putea reprezenta un punct de plecare pentru reorganizarea teritorială a țării.

„Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbţia de fonduri europene şi atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuţie pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar, încă o dată, este o opinie personală şi atât. Mai sunt mulţi paşi de făcut până departe”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.