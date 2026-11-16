Grindeanu, avertisment pentru UDMR, care se opune reformei administrative: „Să vină să facă moțiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în cadrul ședinței de luni a partidului, că reforma administrativ-teritorială trebuie aplicată în întreaga țară, inclusiv în localitățile cu populație majoritar maghiară. Potrivit stenogramelor din ședința PSD, obținute de Cotidianul, Grindeanu a spus că ar fi „o onoare” ca Guvernul să cadă în urma unei moțiuni de cenzură pe tema reorganizării administrative, cu referire la nemulțumirile UDMR.

Sorin Grindeanu: Pe subiectul comasării trebuie să spunem foarte clar că reforma administrativă se aplică întregii Românii, pentru că este o reformă administrativă a României. Nu doar în localitățile românești! Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge.

Sigur că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților. Dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și la Covasna. Să vină să facă moțiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României.

Ilie Bolojan a făcut reforme dând niște femei de serviciu afară, care mai apoi au fost recuperate prin companii ale primăriei sau ACOR. Asta a fost marea reformă a lui Bolojan. O butaforie. Și să pună CASS la mame și invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală și bâjbâie și nu știu ce să spună.

Dragoș Benea, coordonatorul reformei administrativ-teritoriale: Am văzut pozițiile abrupte ale UDMR pe temă. Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reforma administrativă, atunci AUR va ajunge la 60 la sută.

„Linia roșie” trasată de UDMR

UDMR a avertizat că scenariile vehiculate în spațiul public ar putea duce la dispariția a peste 50 de localități maghiare și la dilurea ponderii populației maghiare în județele cu majoritate sau pondere semnificativă a acestei comunități.

Anna Horvath, vicepreședinte executiv al UDMR responsabil pentru administrația locală, a declarat că, potrivit informațiilor deținute de formațiune, nici măcar la nivelul guvernului nu există deocamdată o propunere concretă, redactată în scris. Oficialul UDMR a criticat dur lipsa de rigoare cu care sunt lansate diverse cifre în spațiul public.

„După cum arată lucrurile, odată cu UDMR a plecat din guvern și bunul-simț, iar în locul lui a rămas acest joc de bingo (…) „Nu susținem nicio inițiativă care să transforme comunitățile maghiare din Ținutul Secuiesc în minoritate la nivel județean sau care să diminueze ponderea maghiarilor din Partium în județele respective. Aceasta este o linie roșie pentru noi. Vom lupta împotriva unor astfel de demersuri cu toate mijloacele democrației parlamentare”, a afirmat Anna Horvath, potrivit informațiilor publicate de Index.hu.

PSD vrea și comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și orașelor sub 10.000

PSD pregătește o reformă administrativ-teritorială mai largă față de cea anunțată public de ministrul Dezvoltării, Alexndru Stoica (PSD), care ar putea afecta aproape 1.700 de comune cu până la 3.000 de locuitori, dar și orașele care nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori.

„Nu putem pretinde că doar comasând 400 de comune, voluntar sau involuntar, cele cu populație sub 1.500 de locuitori, am realizat o reformă”, a declarat Dragoș Benea, într-o conferință din 9 noiembrie.