Piperea își face planuri pentru Capitală. Ce le propune bucureștenilor

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a reacționat după ce a fost ales președinte al AUR București. Acesta susține că votul primit în partid îi consolidează candidatura la Primăria Capitalei. Piperea a prezentat și o parte dintre planurile sale pentru București, printre care organizarea unor referendumuri la fiecare șase luni. Totodată, el a lansat un atac la adresa actualei administrații a Capitalei.

„Ieri, în sala Rosetti din Palatul Parlamentului, am fost ales preşedinte al Organizaţiei Bucureşti a partidului AUR. Ca o consecinţă, se consolidează prin vot decizia conducerii partidului de a-mi încredinţa sarcina candidaturii la funcţia de Primar General al Capitalei. Este o onoare şi o responsabilitate”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Europarlamentarul fusese anunțat drept propunerea AUR pentru Primăria Capitalei încă din 27 octombrie, de către liderul partidului, George Simion.

Referendumuri la fiecare șase luni în București

Noul lider al AUR București propune ca marile probleme ale Capitalei să fie decise direct de cetățeni. Acesta consideră că organizarea unui referendum la fiecare șase luni ar trebui să devină o practică obișnuită în administrația locală.

„Iniţiativa cetăţenească, adică, democraţia participativă, trebuie să fie încurajată şi facilitată, pentru a se transforma în reguli şi cutume. Cetăţenii contează, iar nu ONG-urile din complexul industrial al cenzurii sau corporaţiile transnaţionale”, a transmis Piperea.

Europarlamentarul a criticat și situația financiară a Primăriei Generale și a companiilor municipale. În opinia sa, problemele administrației bucureștene nu se rezumă la lipsa banilor sau la gestionarea ineficientă a instituțiilor. Acesta susține că „adevăratul faliment e cel moral”.

„Criza de lichidităţi şi de management eficient păleşte în faţa crizei morale. E suficient să observăm că actualul locatar al clădirii de vizavi de Cişmigiu este sub control judiciar pentru acuzaţii de corupţie. Este timpul ca acea instituţie să fie reorganizată moral şi curăţită de radicalii pro-europeni şi de elitele vulpi care au infestat-o”, a mai scris Gheorghe Piperea.

AUR și-a schimbat conducerea în toate cele șase sectoare ale Capitalei

AUR și-a ales duminică, 15 noiembrie, noua conducere a organizației din București. Pe lângă alegerea lui Gheorghe Piperea în funcția de președinte al filialei municipale, partidul a desemnat și liderii organizațiilor din cele șase sectoare. Mihail Dojana va conduce filiala din Sectorul 1, Andrei Ohaci pe cea din Sectorul 2, iar Alexandru Marco Niță pe cea din Sectorul 3. La Sectorul 4 a fost ales Adrian Chiotan, la Sectorul 5 Lucian Mușat, iar la Sectorul 6 Paul Gheorghe.

La eveniment, George Simion a vorbit despre nevoia unei schimbări în București. Liderul AUR s-a arătat încrezător în noile echipe de conducere ale partidului din Capitală.

„În Bucureşti, teoretic, lumea trăieşte bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă, merg printre oameni, o văd. Bucureştenii nu o duc nici ei bine, doar că, din cauza faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai zvonisticii şi ai grupurilor de interese (…) Este timpul pentru o schimbare în Bucureşti (…) Am încredere în echipele de conducere de la nivelul celor şase sectoare”, a transmis George Simion.