Două drone descoperite în derivă în Marea Neagră. Scafandrii militari români intervin, iar ministrul de Externe cere sprijinul aliaților

Două drone aeriene au fost descoperite în derivă în Marea Neagră, în apropierea coastei României. MApN a anunțat că două echipe de scafandri militari intervin pentru evaluarea acestora.

O primă echipă de scafandri militari va evalua elementele unei drone descoperite la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia. Militarii vor interveni de la bordul șalupei maritime MAI 3064, aparținând Gărzii de Coastă. O a doua echipă va pleca la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române. Aceasta va interveni asupra unor elemente de dronă semnalate în Sfântu Gheorghe.

Cele două drone au fost observate duminică, 15 noiembrie, de o aeronavă de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 (ATL-2) a Marinei Franceze. Una dintre ele se afla în largul Mangaliei, iar cealaltă, la aproximativ 53 de mile marine est de Chituc. Aeronava franceză este dislocată în România și participă la operațiunile de descurajare desfășurate sub egida NATO.

Intervențiile au loc în baza unui plan comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă. Acesta prevede căutarea, identificarea și distrugerea obiectelor neidentificate, precum și a minelor marine.

Dan Neculăescu, la Bruxelles: Patru alerte în 24 de ore și trei nave lovite în weekend

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat luni, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, că va discuta cu omologii săi europeni despre incidentele de securitate din România. Acesta a precizat că va solicita o coordonare mai bună între NATO și Uniunea Europeană. De asemenea, va cere statelor partenere să continue să sprijine România cu capabilități militare.

Un alt subiect va fi accelerarea proiectului hubului de securitate din România, după vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta a promis o finanțare de 50 de milioane pentru România și Bulgaria, în vederea operaționalizării proiectului.