UPDATE: Alerta aeriană a încetat la ora 17.05, transmit reprezentanții Ministerului Apărării.

Aceștia nu au oferit și alte detalii.

Știrea inițială

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord si est a județului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, anunță reprezentanții Ministerului.

Intervenția este în dinamică.

Anunțul MApN vine după ce sâmbătă seara și duminică noaptea au trei nave au fost lovite de drone în Marea Neagră.

„Prima navă, petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis Ministerul Apărării.

Reprezentanții Ministerului au precizat ulterior că o altă navă comercială, ALI NAJAFOV, a anunțat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apropierea gurilor Dunării.

„În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj. Nu au fost raportate victime”, au mai transmis aceștia.