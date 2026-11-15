Dogioiu, ironică după nunta fiicei lui Bolojan: „O mare dezamăgire pentru cei care sperau la o revanșă după «festivalul șinșilei»”

Aceasta a făcut referire în postare despre rochia purtată de „soția domnului Bolojan” și despre informațiile care au apărut în spațiul public pe acest subiect.

„Nimic opulent, nimic scandalos. Și, dacă nu există, trebuie inventat! Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan.

De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei.

Și, ca să fie clară dimensiunea intenției presei de partid, toți cei care au difuzat «informația» despre rochia de mii de dolari/euro au primit încă de aseară precizarea de mai sus. Unde vedeți minciuna promovată în continuare, să știți că nu este vorba despre o eroare sau despre lipsă de documentare, ci despre crasă rea-credință. Și disperare”, a scris Ioana Dogioiu.

Cum a transformat internetul căsătoria fiicei lui Bolojan într-un meci PSD-PNL

Nunta fiicei celei mari a liderului PNL, Ilie Bolojan, organizată sâmbătă la Oradea, s-a transformat rapid într-o temă de confruntare politică pe Facebook. Imaginile și clipurile video de la cununia civilă și de la cea religioasă au împărțit utilizatorii în două tabere distincte, fiecare cu propria interpretare asupra costurilor și a modului de organizare.

De o parte, criticii liderului liberal și simpatizanții PSD au încercat să demonstreze că opulența nu este specifică doar social-democraților. De cealaltă parte, susținătorii lui Ilie Bolojan au scos în evidență decența participanților, mersul pe jos până la lăcașul de cult și diferențele majore față de petrecerea de botez organizată recent la Timișoara de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Analiza Cotidianul pe postările din spațiul public poate fi citită AICI.