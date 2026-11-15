Managerul Spitalului SRI Prof. Dr. Agrippa Ionescu: „S-a discutat foarte mult de faptul că este spitalul SRI, spital închis. Este un spital public”/Ce le transmite celor care nu reușesc să se programeze

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță: „Este un spital public, adresat comunității, orice pacient se poate adresa serviciilor spitalicești, fie că vine la camera de gardă, în sistem de urgență, fie că vine prin programare, pe diverse specialități medicale.”

Ce înseamnă Spitalul SRI Agrippa Ionescu și cât a costat?

La începutul acestei luni a fost inaugurat noul Spital „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești, un spital ultramodern, digitalizat. Cu o suprafață de peste 55.000 de metri pătrați, noul spital de la intrarea în Balotești are 520 de paturi, din care 460 pentru spitalizare continuă și 60 pentru spitalizare de zi, organizate în 19 secții. Dispune de 14 săli de operație, echipamente ultramoderne care permit extinderea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic, 41 de paturi de terapie intensivă, inclusiv terapie intensivă cardiovasculară, compartiment dedicat pacienților cu arsuri , dar și echipamente avansate de recuperare medicală. 77% dintre pacienții care se adresează spitalului provin din populația civilă. Investiția depășește 960 de milioane de lei, și este finanțată 95% din fonduri europene nerambursabile, iar 5% din fonduri din bugetul național, prin Ministerul Sănătății.

Comandatul spitalului, Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță vorbește la Punctul Roșu în Sănătate despre spitalul din Balotești și despre accesibilitatea pacienților la această unitate sanitară. Spune că este un spital public, destinat oricărei persoane asigurate.

„Va fi sediul central al spitalului, este un spital public, accesibil tuturor, este un spital al comunității cum dorim noi să spunem, este un spital de urgență, un spital clinic care într-adevăr a fost edificat prin construcția unui corp nou pe fonduri din PNRR, și a fost reabilitată complet clădirea existentă”, spune acesta.

Spitalul SRI. Este pentru toți asigurații?

La Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu din Balotești se pot trata toți asigurații, spune managerul spitalului la Punctul Roșu în Sănătate. În perioada 2022–2025, numărul pacienților internați în regim de spitalizare continuă a crescut cu 56,4%, iar activitatea de spitalizare de zi cu 124,8%. S-a ajuns astfel la peste 51.000 de pacienți anual. Cei mai mulți dintre pacienți provin din populația civilă.

„S-a discutat foarte mult de faptul că este spitalul SRI, spital închis, că nu are toată lumea acces. Mi s-a spus și mie în repetate rânduri că, deși este un spital public oamenii nu știu asta și cred că așa este. În ultima vreme și preocuparea noastră a fost aceea de a transmite acest mesaj, că este un spital public, adresat comunității, orice pacient se poate adresa serviciilor spitalicești, fie că vine la camera de gardă, în sistem de urgență, fie că vine prin programare, pe diverse specialități medicale.

Situația de anul trecut: peste două treimi din pacienții spitalului sunt pacienți care nu au legătură cu sistemul de apărare, cu Serviciul, sunt pacienți care vin din comunitate”, spune Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță.

Cum ajung pacienții la Spitalul Agrippa Ionescu?

Pacienții care au o urgență medicală sau chirurgicală se pot prezenta direct la unitatea de primiri urgențe. Toți ceilalți pacienți care vor să ajungă aici au mai multe modalități la dispoziție: prin programare pe o platformă online, prin email la secretariat sau telefonic.

„Fie că merg în Ambulatoriu, fie în regim de spitalizare de zi sau spitalizare la pat, pacienții au trei modalități prin care pot ajunge la spital. Prin programare, fie prin platforma online, există site-ul www.agrippaionescu.ro unde găsesc sistemul de programare, a doua modalitate este prin email la secretariatul spitalului, este un set minim de date care sunt necesare pentru a putea ști noi către ce specialitate, dacă e vorba de o consultație inițială sau pacientul vine la reevaluare, și telefonic. Fiecare specialitate are un interval orar și un număr de telefon, cineva răspunde la aceste apeluri celor care doresc să-și facă programare”.

Ce se întâmplă când sunați și nu vi se răspunde la spital?

„Sigur că poate sunt situații în care cineva nu răspunde în momentul respectiv dar ne dăm silința să răspundă cineva la acel telefon. Se întâmplă să sune mai mulți oameni și se pot rata 2-3 apeluri, sunăm înapoi, îi rog pe cei care vor să-și facă programare dacă nu au reușit prin platforma online să încerce să trimită email sau să sune”.

De ce nu găsiți un loc disponibil la programare?

Mulți pacienți au semnalat pe rețelele sociale că încearcă să-și facă programare la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din Balotești însă că nu reușesc să găsească un loc. Slot-ul de programări este deschis doar pentru două luni, spune managerul spitalului.

„Perioada disponibilă de slot-uri pentru o specialitate și pentru un anumit medic este de maximum 2 luni. Am lăsat astfel pentru a avea o predictibilitate a programului medicului. Medicul își configurează programările în platformă cu sloturile disponibile. Spitalul are o adresabilitate crescută și sunt multe specialități, printre care și cardiologia, de exemplu, sau oncologia unde aceste locuri pe următoarele două luni sunt ocupate.

Dacă dechidem platforma și sloturile pe mai mult de două luni este foarte greu să asigurăm predictibilitatea programului și respectarea programărilor”, spune Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță.

Programările nu se fac pentru spitalizare de zi sau internare la pat

Programările se fac pentru consultații în Ambulatoriu, mai spune managerul, ci nu se fac la spital pentru spitalizare de zi sau internare la pat. Pacientul vine, este evaluat de un medic și medicul respectiv decide. Dacă pacientul este de internat în ziua respectivă îl va interna, dacă este urgență va fi evaluat în condiții de urgență, sau dacă necesită o internare la pat pentru investigații sau anumite proceduri va fi reprogramat și i se va spune când să vină pentru internare la pat.

Circuitele funcționale înseamnă timp câștigat pentru medici și pacienți și diminuare a infecțiilor din spital

„Obiectivul principal a fost să avem circuite funcționale, știm cu toții, ne-am văitat ani de zile că în spitalele noastre infrastructura este deficitară, și nu pot fi respectate anumite circuite, în special cele care țin de partea epidemiologică, de infecțiile asociate îngrijirilor de sănătate”, spune Dr. Valeriu Gheorghiță.

Ce model de spitale au influențat modul în care este gândit spitalul Agrippa Ionescu?

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță spune că a vizitat mai multe spitale din străinătate, iar unele dintre ele chiar au fost model de inspiratie pentru spitalul SRI din Balotești, precum cele din Israel.

„Cele mai importante spitale pe care le-am văzut înainte au fost în Israel, am fost și la Ierusalim, și la tel Aviv, unde am văzut modalitatea în care sunt organizate spitale uriașe, spitale cu bugete uriașe și care erau foarte bine pliate pe nevoile pacienților, începând de la căile de acces, căile de evacuare, circuitul la nivelul secțiilor, modalitatea în care erau supravegheați pacienții”, spune acesta.

Pereți transparenți în zonele în care pacienții vorbesc personal cu medicul lor

În spital există zone special amenajate în care pacienții și familiile acestora pot avea discuții private cu medicul. Pereții sunt transparenți, tocmai pentru evitarea situațiilor în care pacienții ar putea oferi ceva medicilor.

„O problemă pe care o vedem în spațiul public este faptul că nu a vorbit suficient medicul cu noi, a vorbit cu noi și nu am înțeles, era grăbit. Am considerat că este absolut normal să existe niște spații dedicate pentru aceste discuții private între medic sau echipa medicală care îngrijește un pacient și pacientul respectiv sau cei din familie care vin să afle aceste detalii medicale.

În aceste spații pereții sunt transparenți. Nu am vrut să se interpreteze că sunt niște spații închise, izolate, în care ar putea cineva să fie tentat să ofere ceva medicului.

Existând un spațiu deschis dar respectând intimitatea și mediul privat al pacientului și a celor din familie, cred că este un semn de evoluție a noastră ca societate și ca sistem medical, avem această preocupare a calității îngrijirii pacienților și a discuțiilor cu cei din familie”, spune managerul spitalului la punctul Roșu în Sănătate.

Partea de digitalizare, inclusă în proiectul spitalului. Zonele unde pixul și hârtia dispar

Medicii nu mai sunt nevoiți să manevreze hârtii, dosare, să completeze fișe. În terapia intensivă și blocul operator din spital există un sistem digital unde se consemnează absolut tot ce are legătură cu îngrijirea pacienților. Acest lucru permite analiza tuturor pașilor medicali, la un click distanță.

„Partea de digitalizare în general a cuprins două secții importante, terapia intensivă și blocul operator, și când spun terapie intensivă mă refer și la USTAC, terapie intensivă pentru pacienți coronarieni, cardiac, toată infrastructura este gata, este funcțională și suntem în perioada de implementare, în care personalul medical începe să înroleze pacienții în acest sistem digital, obiectivul nostru este ca în următoarele 6 luni să nu mai folosim deloc hârtie și pix în terapie intensivă și în blocul operator.

Pe computer se poate face orice, de la eliberarea medicației, documentează orice gest medical, de la sondă urinară, pansamente, evoluția medicală, constante, acest sistem îți permite analiza tuturor pașilor medicali, periodic poți să faci o analiză pe câți pacienți au fost ventilați, ce scoruri de risc au avut pacienții, practic îți permite o analiză la câteva click-uri distanță care altă data îți lua zile întregi, poate și mai mult să o generezi și nu cu o fiabilitate atât de mare”, spune managerul.

Pacienții pot spune ce merge bine și ce nu în spital. Au aplicație pentru feedback

Pentru pacienți contează foarte mult, dincolo de rezultatul medical, experiența pe care a avut-o în spital, nivelul de siguranță, comunicare și încredere, dar și elemente de igienă și calitatea mâncării, spune managerul de la Agrippa Ionescu.

„Am renunțat progresiv la acest sistem de colectare a datelor, a feed back-ului completând chestionare manual, prin completarea lor electronică. Pacientul scanează un cod qr și i se deschid câmpurile respective, sunt aceleași chestionare standardizate. Poate completa și acasă, pe site-ul spitalului.

Pacienții se uită, nu doar la spitalul nostru, ci în general, la interacțiunea cu spitalele, cu sistemul de sănătate, se uită la elemente care țin de calitatea îngrijirilor: cât de bine a comunicat sau nu a comunicat cineva cu el, nivelul de siguranță sau de încredere pe care l-a avut la nivelul spitalului, calitatea grupurilor sanitare, calitatea mâncării, că era sau nu zgomot, aglomerat sau nu.

Sigur că e foarte important rezultatul medical dar pentru pacient contează foarte mult experiența pe care a avut-o în spitale, și cred că în viitor pe măsură ce vom avea mai multe spitale cu o infrastructură nouă, cu aparatură performantă ceea ce va face diferența va fi calitatea experienței pacientului în spitalul respectiv”,spune acesta.

Centrele de paliație, o vulnerabilitate. Avem prea puține în sistemul medical de stat. La Spitalul SRI va exista o asemenea zonă.

În curând începe faza de proiectare și ulterior faza de execuție pentru un centru de paliație cu 20 de paturi, tot la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din Balotești.

„Pentru că aici vorbim de edificarea unui campus medical și educațional unde avem spital, construim un centru de paliație, avem un ambulatoriu integrat, ne dorim un centru de oncologie integrată și avem o zonă la nivelul spitalului dedicată pentru activitățile didactice, universitare. Sunt 10 discipline la nivelul spitalului și serii de studenți, rezidenți care vin, se pregătesc”, spune managerul spitalului.

Care crede Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță că este cea mai mare provocare în viitor

„În infrastructura nouă de sănătate o provocare importantă o avem cu mentenanța pe viitor. Componenta de mentenanță va fi foarte importantă, altfel aceste spitale noi în următorii ani vor arăta ca niște spitale învechite dacă nu sunt întreținute cum trebuie”.