Două nave comerciale au fost lovite de drone, în apropierea gurilor Dunării

Autoritățile maritime civile au raportat lovirea a două nave comerciale de către drone. Incidentele au avut loc la mică distanță de gurile Dunării. Primul atac a vizat petrolierul Evia Petrol V, aflat sub pavilion grec. Aeronava fără pilot a lovit nava în jurul orei 21:10, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est de Sulina. Impactul a declanșat un incendiu la bord.

La scurt timp, în jurul orei 21:45, vrachierul Marsol a fost la rândul său atacat. Nava se afla la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina. O altă dronă a lovit acest vas și a declanșat un nou incendiu. Vrachierul este un cargou destinat transportului de mărfuri solide vrac, direct în magaziile navei.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

F-16 ridicate de la sol și mesaje RO-Alert

Sistemele de supraveghere radar ale Armatei au detectat inițial o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat imediat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a asigura misiunea de Poliție Aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Autoritățile au alertat populația din zona de est a județului Tulcea cu un mesaj RO-Alert emis la ora 20:51. Această primă alertă aeriană s-a încheiat la ora 21:37.

Situația a redevenit tensionată spre miezul nopții. MApN a raportat detectarea unui nou contact radar, la sud-est de localitatea Sulina. A doua alertă aeriană a fost semnalată printr-un alt mesaj RO-Alert la ora 23:19 și a încetat oficial la ora 00:27.

Nu este un incident izolat. O altă navă, lovită ieri la Sfântu Gheorghe

Incidentele de sâmbătă seară nu reprezintă un caz izolat, ci o continuare a atacurilor recente pe Marea Neagră. Vineri seară, o altă navă comercială a fost lovită de o dronă chiar în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Vasul naviga sub pavilion Palau și se îndrepta către Ucraina. Atacul a avariat o macara de la bord, dar nu a provocat un incendiu sau victime umane printre membrii echipajului.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a confirmat sâmbătă dimineață acest incident. El a precizat că instituțiile statului cooperează permanent cu Marina Militară și cu Paza de Coastă pentru a preveni tragediile și pentru a salva vieți omenești.

Activitatea aeriană de risc a continuat pe tot parcursul weekendului. Sâmbătă dimineață, înainte de atacurile de la Sulina, radarele au detectat o altă țintă lângă Insula Șerpilor. Forțele Aeriene au ridicat din nou avioanele F-16 de la Fetești, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru nordul și estul județului Tulcea în intervalul orar 04:45 – 05:52.