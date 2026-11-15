Rechizitoriul unui sabotaj energetic de stat

Redevențe la cotații externe: Cum și-a legat România gazele de o bursă pe care nu o controlează

De câțiva ani, valoarea uneia dintre cele mai importante resurse strategice ale României este dictată de o bursă din Viena – un spațiu de tranzacționare unde operatorii români nu au nicio expunere directă și niciun cuvânt de spus. Conectarea comercială a pieței interne de gaze la cotațiile Central European Gas Hub (CEGH) nu a fost însă rezultatul firesc al forțelor pieței, ci efectul direct al unei decizii administrative asumate de statul român.

Dar ce înseamnă, de fapt, trădarea interesului național dacă nu tocmai decizia de a predai cheile propriei resurse unei burse străine? Totul a culminat în februarie 2018, când Agenția Națională pentru Resurse Minerale a ancorat prețul de referință al gazului românesc — cel după care se calculează redevențele datorate statului — direct de cotațiile de la Viena. Pretextul oficial a fost actualizarea unui preț de referință rămas blocat încă din 2008, o anomalie justificată prin decizii vechi ale Curții de Conturi și redactată convenabil cu sprijinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești (un detaliu savuros: ce expertiză reală au universitarii ploieșteni în politici fiscale și piețe financiare internaționale?). Însă remediul a fost un act de capitulare: în loc să-și construiască un mecanism propriu, statul a preferat o dependență totală de extern, menținută ulterior cu o îndărătnicie suspectă. În mediul energetic și prin coridoarele din Piața Victoriei, șoaptele erau însă mult mai directe: mulți susțineau fără ocolituri că pentru redactarea și adoptarea acestei ordonanțe s-au dat și s-au luat bani grei. A fost o simplă eroare administrativă sau un act calculat ale cărui dividende s-au împărțit pe sub masă?

Mecanismul economic rezultat este asimetric și profund dezavantajos în plan strategic. Cotațiile CEGH sunt modelate de cererea regională, importuri, stocuri europene, fluxurile de gaz natural lichefiat (LNG) și șocuri geopolitice. Deși România contribuie la acest ansamblu prin producție proprie, capacități de înmagazinare și fluxuri transfrontaliere, ponderea sa este mult prea mică pentru a mișca prețurile de la Viena. În schimb, efectul invers este total: orice fluctuație externă se transmite instantaneu în calculul redevențelor pentru gazul românesc.

Rezultatul este un paradox greu de explicat într-o analiză de suveranitate economică: România a ales prin decret administrativ să-și evalueze propria resursă naturală în funcție de o bursă străină, deși are producție internă masivă, infrastructură de transport, depozite și propriile platforme de tranzacționare.

Iluzia pieței locale: De la bursa de la București la gigantul TTF și misterul de la Viena

Pe hârtie, România are propriul său instrument de piață: Bursa Română de Mărfuri (BRM). Aici ar trebui să se întâlnească oferta producătorilor locali, cererea furnizorilor și necesarul de consum al pieței interne, prin contracte spot și produse forward. Teoretic, BRM ar fi trebuit să fie mecanismul suprem de descoperire a prețului corect, reflectând realitățile concrete ale sistemului național – de la producție și stocare, până la costurile reale de transport. În practică însă, statul și actorii din piață nu au urmărit niciodată ca tranzacțiile de pe BRM să devină cu adevărat serioase, transparente și reprezentative. Bursa de Mărfuri de la București a fost lăsată deliberat într-o zonă de subdezvoltare, suferind de o lipsă cronică de lichiditate și profunzime comparativ cu marile platforme continentale. Menținută cu un număr redus de tranzacții și dominată de opacitatea contractelor bilaterale, piața locală a fost transformată într-un simplu decor, ale cărui cotații pot fi ușor distorsionate. Cât despre OPCOM, unde de asemenea se pot tranzacționa gaze, putem spune ca această platformă este complet uitată, în ultimii ani nerealizându-se nici o tranzacție.

Evoluția prețului mediu ponderat al gazelor livrate pe BRM reflectă fidel caruselul crizelor recente: de la un nivel modest de aproximativ 69 lei/MWh în ianuarie 2021, s-a ajuns la un vârf uriaș de 579,5 lei/MWh în august 2022, pentru ca în aprilie 2024 să coboare la 123,41 lei/MWh. Ulterior, piața s-a reașezat pe o pantă ascendentă, urcând la 290,05 lei/MWh în februarie 2025 și menținându-se la 291,24 lei/MWh în septembrie 2026. Important de precizat: aceste cifre nu reprezintă cotații spot pure, ci un preț mediu ponderat al livrărilor efective, grevat de contracte istorice pe termen mediu și lung.

În tot acest timp, Central European Gas Hub (CEGH) de la Viena joacă rolul de hub regional de referință pentru Europa Centrală și de Est. Poziția sa geografică și interconectarea cu infrastructurile majore îi permit să captureze echilibrul dintre cererea și oferta din mai multe state vecine. Este exact reperul pe care statul român l-a decretat ca bază pentru calculul redevențelor. Volatilitatea sa a fost însă extremă: dacă în 2021 indicele CEGHIX înregistra o medie de 46,55 euro/MWh (cu un vârf de 177,40 euro/MWh în decembrie), în 2025 cotațiile au fluctuat între un maxim de 60,542 euro/MWh în februarie și un minim de 29,649 euro/MWh în decembrie. Cu toate acestea, CEGH rămâne un hub regional cu limite precise – un punct de tranzacționare regional dar nicidecum o instanță care dictează prețul întregului continent.

Adevăratul ”stăpân” al prețurilor europene este Title Transfer Facility (TTF) din Olanda, bursa angro de referință la nivel mondial. Cu o lichiditate uriașă și o participare masivă a jucătorilor financiari și comerciali, TTF stabilește ritmul pieței continentale cu o forță pe care nici BRM, nici CEGH nu o pot contesta. În plin șoc energetic (2021–2022), când sistarea livrărilor rusești și bătălia globală pentru GNL au destabilizat piața, contractul futures TTF a atins pragul astronomic de aproximativ 340 euro/MWh în august 2022. Media anuală day-ahead s-a prăbușit ulterior de la ~132 euro/MWh în 2022, la 41 euro/MWh în 2023 și s-a stabilizat în jur de 35 euro/MWh în 2024 și 2025.

Ierarhia este limpede: TTF este gigantul dominant al Europei, CEGH este un hub regional intermediar, iar BRM rămâne o piață națională de nișă. Faptul că prețurile celor trei piețe urmează aceeași traiectorie demonstrează integrarea comercială a României în spațiul european. Însă această aliniere a tendințelor nu justifică echivalarea lor automată și nici nu șterge diferențele majore de lichiditate care ar trebui să protejeze o țară producătoare de volatilitatea burselor străine.

(sursa: date adunate de autor și prelucrate grafic cu AI)

Resurse românești și prețuri de Viena – De ce viitoarea strategie energetică trebuie să resusciteze bursa națională de gaze?

Graficul evidențiază o contradicție flagrantă în politica energetică a României: deși dispunem de producție internă masivă, depozite subterane de înmagazinare și o infrastructură națională complexă de transport, statul a preferat subordonarea totală. Prin Ordinul ANRM nr. 32/2018, valoarea de referință a gazelor extrase din subsolul românesc a fost ancorată artificial la cotațiile hubului CEGH de la Viena. Pretextul inițial a fost actualizarea unui preț de referință rămas înghețat la nivelul anului 2008. Însă soluția aleasă trădează o capitulare instituțională: în loc să construiască un mecanism solid bazat pe tranzacțiile reale de pe BRM și / sau OPCOM, statul a importat direct un indice extern.

Niciun decident nu poate pretinde că nu a știut. Avertismentele au existat încă din 2018, când producătorii români au contestat oficial decizia. Cu toate acestea, din lunga serie de miniștri ai Energiei care s-au perindat la conducerea sistemului, fostul ministru Răzvan Nicolescu a fost singurul care a criticat explicit raportarea la Baumgarten (CEGH) – arătând absurditatea economică a unei măsuri aplicate unei țări care nici măcar nu deținea interconectarea comercială necesară pentru a-și valorifica direct gazele pe acea bursă. Tăcerea complicice a tuturor celorlalți miniștri care i-au urmat sau i-au precedat a confirmat dezinteresul politic total pentru acest subiect. Critica fundamentală nu este legată de ignorarea tendințelor europene, ci de faptul că autoritățile de la București au abandonat deliberat misiunea de a dezvolta un reper național transparent, lichid și puternic.

Prin această alegere s-a creat o confuzie periculoasă între două concepte care trebuiau menținute strict separate: integrarea comercială în piața unică europeană și evaluarea economică a resursei naționale. Cotația CEGH poate rămâne un indicator util pentru analiza importurilor sau a riscului regional, dar transformarea ei în etalon universal pentru gazul românesc este o eroare strategică. Mai mult, prețul de referință pentru redevențe nu trebuie confundat nici cu prețul efectiv al gazelor din contracte, nici cu algoritmii de calcul ai accizelor, TVA-ului sau tarifelor de rețea. După cum precizează ANRE, prețul final la consumator este un agregat complex ce include achiziția, furnizarea, transportul, distribuția și taxele aferente.

Concluzia care se desprinde este un rechizitoriu clar pentru viitoarea Strategie Energetică a României: statul are obligația de a consolida o bursă națională de gaze autentică. Era necesară construirea unei piețe interne capabile să formuleze un preț de referință autonom, bazat pe lichiditate, tranzacții reale și concurență efectivă, utilizând huburile CEGH și TTF doar ca indici de comparație, nu ca substitut de suveranitate. Altfel, România va perpetua un model falimentar: resurse proprii în adâncuri, infrastructură proprie la suprafață, consumatori români la capătul țevii, dar un etalon de preț importat, asupra căruia economia națională nu are absolut niciun control.

Taxa pe taxă: Cum a transformat statul factura la energie într-un instrument de jecmăneală fiscală

Pentru ca tabloul absurdului să fie complet, mai există un detaliu fiscal pe care puțini consumatori îl conștientizează atunci când achită factura: statul român aplică cu bună știință mecanismul taxării în cascadă. Când cumpărăm energie electrică, plătim o acciză specifică, iar peste valoarea acestei taxe statul calculează și adaugă TVA. Nu este vorba despre o dublă accizare a combustibilului primar – legislația fiscală scutește corect de acciză gazul natural utilizat pentru producerea energiei electrice și în cogenerare. Însă, de îndată ce gazul este transformat în energie electrică și livrată consumatorului final, energia electrică rezultată este lovită de propria sa acciză. Peste această acciză se aplică apoi taxa pe valoarea adăugată. Cu alte cuvinte, statul taxează consumul, iar apoi aplică o altă taxă direct asupra primei taxe. Acesta este mecanismul legal prevăzut de Codul Fiscal, nu o eroare contabilă sau de facturare.

Problema de fond nu este simpla existență a accizelor, ci modul pervers în care a fost structurată fiscalitatea din energie. Lanțul este lung și opac: gazul reprezintă materia primă a termocentralei, centrala îl convertește în energie electrică, energia trece prin piețele angro, prin rețelele de transport și distribuție (adică peste 35% din prețul facturat), iar la finalul acestui parcurs pe factura consumatorului se suprapun acciza și TVA-ul. Cetățeanul sau antreprenorul român plătește toate aceste straturi financiare fără a avea vreo posibilitate reală de a distinge unde se termină costul efectiv de producție și unde începe fiscalitatea parazită. Iar ori de câte ori statul are nevoie de bani la buget și decide să majoreze taxe sau să ajusteze bazele de calcul, șocul este transferat instantaneu în factura populației și în costurile operaționale ale industriei.

Putem purta discuții sterile despre necesitatea colectării la buget sau despre cerințele de armonizare fiscală impuse de la Bruxelles. Însă întrebarea legitimă și profund incomodă rămâne alta: este firesc ca un sistem energetic național, care ar trebui să fie pilonul central de competitivitate al economiei, să fie transformat într-o unealtă injustă de taxare în cascadă a consumului final?

Jecmăneală cu acoperire legală: De ce profită statul din propria neputință energetică

Trăgând linie, toate aceste ”anomalii”, de la ancorarea redevențelor la cotațiile de la Viena, până la incapacitatea cronică de a dezvolta bursa locală și aplicarea TVA-ului peste accize, nu sunt deloc simple erori de management. Statului român îi convine de minune această stare de fapt. Cu cât prețul de referință extern este mai ridicat și cu cât se suprapun mai multe taxe pe lanțul energetic, cu atât încasările la bugetul public explodează. Sub masca integrării europene și a alinierii la regulile de piață, aparatul de stat a găsit rețeta perfectă prin care își umflă veniturile fără a ridica un deget. Să ne întrebăm aiurea de ce a crescut procentul de eurosceptici, ca să nu îi numim alcumva?

Avem astfel un conflict major de interese: statul care ar trebui să protejeze consumatorul și să creeze un cadru competitiv pentru industrie este primul beneficiar al facturilor umflate. În loc să acționeze ca un garant al suveranității economice, statul a preferat rolul de samsar fiscal care jecmănește populația și îngroapă competitivitatea firmelor românești. Cât timp rentabilitatea bugetară va depinde de menținerea acestor distorsiuni administrative, reformarea reală a pieței energetice va rămâne doar o promisiune de campanie.