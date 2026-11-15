VIDEO Un ministru merge cu trenul ca să promoveze reforma administrativă și comasarea. Campanie de imagine: Un bilet de tren și doi covrigi

Ministrul Dezvoltării a inițiat o vizită în județul Botoșani, cu principal obiectiv de a promovara reforma administrative prin asocierea voluntară a localităților. Demnitarul a transformat deplasarea într-o campanie de imagine, și a ales să călătorească cu trenul.

Oficialul a parcurs traseul București – Suceava pe calea ferată, cu oprire la Verești, de unde și-a continuat drumul cu microbuzul. El a documentat experiența printr-un mesaj postat în mediul online, însoțit de un videoclip.

„Un bilet de tren, doi covrigi și un drum până la Botoșani. (…) Am ales să călătoresc cu trenul, pentru că este și o bună ocazie să vorbesc cu oamenii, să le ascult părerile și să văd mai îndeaproape realitățile din România. (…) Cred că deciziile bune pentru comunități se iau ascultându-i pe oameni, înțelegând problemele cu care aceștia se confruntă și nu doar din birou”, a transmis ministrul.

Miza întâlnirii de la Botoșani: „START Reforma Administrativă”

Odată ajuns la destinație, ministrul s-a întâlnit cu prefectul județului, primarii locali și parlamentarii de Botoșani. Discuțiile s-au concentrat pe prezentarea noii măsuri propuse de minister: „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”.

El i-a îndemnat pe edili să aibă curajul de a face acest pas administrativ. Demnitarul a explicat că unitățile administrativ-teritoriale (UAT) care aleg să își unească resursele își vor crește semnificativ capacitatea de a atrage fonduri pentru investiții. Aceste asocieri ar urma să faciliteze modernizarea infrastructurii și livrarea unor servicii publice de calitate.

„Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viața de zi cu zi a oamenilor: apă și canalizare, școli moderne, centre medicale și drumuri mai bune. Nu ne dorim o reformă făcută doar pe hârtie, ci una ale cărei rezultate să se vadă în fiecare comunitate”, le-a transmis ministrul aleșilor locali din Botoșani.

Pe lângă subiectul comasării, agenda întâlnirii a inclus o analiză a stadiului actual al proiectelor de investiții derulate prin programele naționale. Părțile au discutat despre dificultățile întâmpinate în implementarea lucrărilor și despre soluțiile de sprijin pe care Ministerul Dezvoltării le poate oferi autorităților locale. Obiectivul final al acestor inițiative, a concluzionat ministrul, este „construirea unor comunități locale mai puternice”.