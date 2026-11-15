România a învins Polonia în Liga Națiunilor. Ce spun Hagi și Gică Popescu despre victorie

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Arena Națională, selecționata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Națiunilor. Tricolorii și-au luat astfel revanșa după înfrângerea cu 6-0 de la Varșovia, din octombrie. Sunt primele puncte obținute de România în grupă și primele pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

Susținuți de peste 45.000 de fani în tribunele Arenei Naționale, tricolorii își doreau să facă uitată rușinea din tur. Polonezii au trimis însă mingea în poartă încă din minutul 7, prin Lewandowski, dar golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid. Ianis Hagi a dat replica și a trimis puțin pe lângă vinclu, în minutul 20. Tot Lewandowski a reluat din voleu, dintr-o poziție bună, însă nu a nimerit poarta, în minutul 38. Ultima ocazie a primei părți a aparținut tricolorilor, dar șutul lui Băluță a fost respins de portarul Dragowski, în prelungirile reprizei.

O repriză de vis

În repriza secundă tot polonezii au început tare, dar elevii lui Hagi au reușit să trimită mingea în poartă. Florinel Coman a înscris din pasa lui Man, în minutul 58, numai că golul a fost anulat după verificarea VAR, din cauza unui fault comis de Rațiu în construcția fazei. Răspunsul oaspeților a venit imediat: Rațiu a respins din fața lui Lewandowski, în minutul 61, iar la faza următoare Hindrich a intervenit incredibil la șutul aceluiași Lewandowski. Tricolorii nu au renunțat și au deschis scorul în minutul 68, când Cicâldău a șutat din careu, mingea a fost deviată și l-a păcălit pe Dragowski.

Tricolorii au rămas sus și, după numai patru minute, Bîrligea a ținut de minge și i-a pasat excelent lui Man, care a finalizat pentru 2-0. În minutul 74, Ianis Stoica, abia intrat pe teren, a irosit o șansă uluitoare de gol, iar polonezii au revenit în atac. Oaspeții au redus din diferență în minutul 82, prin Benedyczak, și au căutat egalarea pe finalul de meci. Elevii lui Gică Hagi nu au cedat și România – Polonia s-a terminat 2-1. În clasamentul grupei B4, Suedia conduce cu 13 puncte, urmată de Bosnia, cu 8 puncte, Polonia, cu 4 puncte, și România, cu 3 puncte. România va juca ultimul meci din acest an marți, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia.

ROMÂNIA: Hindrich – Rațiu (Moruțan 81), Coubiș, Drăgușin, Eissat – T. Băluță – Cicâldău (M. Ilie 81), Ianis Hagi (M. Corbu 67), V. Dragomir – Man (I. Stoica 73), Fl. Coman (Bîrligea 67). Selecționer: Gheorghe Hagi.

POLONIA: Dragowski – Cash (Pyrka 76), Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła, Nowak (Zukowski 90+1), Szymanski, Zalewski – Swiderski (Mazurek 70), Lewandowski (Benedyczak 70). Selecționer: Jan Urban.

Reacția lui Gheorghe Hagi

Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat, la finalul partidei, că echipa României a arătat bine și a subliniat că victoria a fost obținută cu ajutorul fanilor prezenți pe Arena Națională.

„Sunt fericit pentru băieți, victoria aduce bucurie, entuziasm. Echipa a arătat bine. Au fost mult mai conectați, mult mai bine au stat în teren. Și în atac, am știut să atacăm. Sunt lucruri bune, putem începe să construim o mentalitate de câștigători. Acasă publicul a făcut diferența, sper să jucăm afară ca și acasă. Coman de când s-a născut a jucat vârf, nu e noutate pentru mine. Am văzut că e în formă, în atac avem un talent. Este un proces care trebuie urmat, e de muncă, ne dorim să ajungem sus, să facem lucruri frumoase, să bucurăm românii. Mergem în Bosnia să jucăm la victorie, moralul e bun și sper să intrăm cu o echipă bună”, a declarat Gheorghe Hagi la Antena 1.

Ce a declarat Gică Popescu?

Gheorghe Popescu a evidențiat la rândul său reacția bună a jucătorilor, după seria de patru înfrângeri consecutive în această grupă.

„Cred că atitudinea a fost una extraordinară, exceptând primele 20 de minute. După aceea, am echilibrat bine jocul și am intrat la pauză cu posesia superioară adversarului. Repriza a doua a venit cu mai mult curaj, am mers peste ei, am avut situații de a marca, a venit golul. Este o descătușare, o așteptam de mult timp, băieții au reacționat bine și nu este ușor să vii după 4 înfrângeri la rând, în fața unui stadion plin. Este important că au rezistat acestei presiuni. Rezultatul s-a văzut. Am spus că vom câștiga dacă cel mai bun jucător va fi fundașul central. Venim pe un val de încredere, sper ca Gică să nu facă modificări în echipa de start în totalitate. Eu sunt optimist că ne vom întoarce din Bosnia cu un rezultat pozitiv”, a declarat Gheorghe Popescu.

Declarațiile lui Mutu

Adrian Mutu a lăudat atitudinea jucătorilor tricolori și a apreciat că naționala României a meritat pe deplin cele trei puncte.

„Un meci bun, indiferent de rezultat. Faptul că am câștigat ne dă speranțe, încredere, dar am văzut atitudine bună, de la început până la sfârșit. Atitudinea nu le-a lipsit și asta a fost cel mai important, au simțit și suporterii asta. Fotbalul ne-a răsplătit. În repriza a doua, parcă ne-am întors la ceea ce am fost în ultimii ani, o echipă care se apără bine și marchează pe contraatac. Per total, România și-a dorit, am avut și noroc, dar cred că am meritat victoria”, a spus Adrian Mutu.

Declarațiile căpitanului după revanșa cu Polonia

Căpitanul Radu Drăgușin a afirmat că victoria reprezintă o revanșă pe care tricolorii și-au dorit-o foarte mult după eșecul dur de la Varșovia.

„Ne doream foarte mult să facem un rezultat pozitiv. O revanșă a echipei pentru că ce s-a întâmplat în Polonia a fost un rezultat greu de digerat. Suntem fericiți. Am fost mai motivați, mai determinați și cred că s-a văzut prin jocul nostru. Să port banderola este o onoare. Noi am crezut mereu în noi și astăzi este un fruct al muncii noastre și sperăm să continuăm pe aceeași direcție”, a spus Radu Drăgușin.

Ce au declarat Dennis Man și Florinel Coman?

Dennis Man, autorul celui de-al doilea gol al României, consideră că succesul de sâmbătă seară poate reprezenta un nou început pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi.

„Este bine pentru toată lumea. Este bine că am avut această reușită, pe plan personal, dar și pentru toată lumea. Aveam nevoie cu toții să facem un rezultat bun și a venit în această seară. Putem construi de la acest meci și să mergem înainte și cu picioarele pe pământ. Era clar, trebuia o altă atitudine. Am muncit fiecare, când întâlnești un adversar precum Polonia este greu și – dacă nu ești atent timp de 90 de minute – te poate costa. Era clar, era nevoie de timp. Construim de la acest meci și lucrurile să înceapă să fie din ce în ce mai bune. Publicul a fost senzațional. Le mulțumesc, ei sunt mereu alături de noi, chiar dacă rezultatele nu sunt mereu plăcute”, a declarat Dennis Man, citat de news.ro.

La rândul său, Florinel Coman a punctat că partida foarte bună reușită de tricolori oferă un moral solid pentru următoarele confruntări.

„Este o victorie muncită, aveam nevoie de asta, cred că am făcut un meci foarte bun, am avut spirit, am avut încredere în noi, am jucat fotbal și sper să o ținem tot așa. Ne dă încredere pentru viitor și mai ales pentru suporteri. Îmi doream foarte mult să înscriu și a căzut cerul pe mine când s-a anulat golul”, a declarat Florinel Coman.