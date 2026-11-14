„Nu este o nuntă de partid”. Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit. Mirele, un fost fotbalist

Potrivit ebihoreanul.ro, Ilie Bolojan a venit însoțit de partenera sa și a întâmpinat invitații la ceremonie.

Printre aceștia s-au numărat europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, mai notează ebihoreanul.ro.

Cununia civilă a fost oficiată de Florin Birta, primarul liberal al municipiului Oradea.

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați, mă bucur că am putut fi martor la acest eveniment”, a declarat edilul după ceremonie, potrivit aceleiași publicații.

Cununia religioasă are loc la Biserica cu Lună din Oradea.

La petrecerea de sâmbătă seara ar urma să participe 400 de invitați, potrivit ebihoreanul.ro.

Întrebat de Fanatik despre eveniment, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, a declarat că „nu este o nuntă de partid”.