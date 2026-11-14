„Nu este o nuntă de partid”. Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit. Mirele, un fost fotbalist

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați”.

Redactia Cotidianul - redactor
„Nu este o nuntă de partid”. Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit. Mirele, un fost fotbalist

Ilie Bolojan; foto: Facebook/PNL

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați”.

Lucia Maria Bolojan, fiica lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor, scrie ebihoreanul.ro. Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea, în trecut condusă chiar de Ilie Bolojan.

Potrivit ebihoreanul.ro, Ilie Bolojan a venit însoțit de partenera sa și a întâmpinat invitații la ceremonie.

Printre aceștia s-au numărat europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, mai notează ebihoreanul.ro.

Cununia civilă a fost oficiată de Florin Birta, primarul liberal al municipiului Oradea.

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați, mă bucur că am putut fi martor la acest eveniment”, a declarat edilul după ceremonie, potrivit aceleiași publicații.

Cununia religioasă are loc la Biserica cu Lună din Oradea.

La petrecerea de sâmbătă seara ar urma să participe 400 de invitați, potrivit ebihoreanul.ro.

Întrebat de Fanatik despre eveniment, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, a declarat că „nu este o nuntă de partid”.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Cinemaraton Play Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro