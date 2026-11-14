Milioane de dolari, găsite îngropate în păduri, într-un dosar de corupție al unui ministru din guvernul Viktor Orban

Miklós Seszták, fostul ministru al Dezvoltării, este acuzat că a acceptat mită în cadrul unei scheme care implica compania de transport de stat.

Alex Tudor - senior editor
Milioane de dolari, găsite îngropate în păduri, într-un dosar de corupție al unui ministru din guvernul Viktor Orban

FOTO: Viktor Orban via Facebook

Miklós Seszták, fostul ministru al Dezvoltării, este acuzat că a acceptat mită în cadrul unei scheme care implica compania de transport de stat.

Autoritățile din Ungaria continuă ancheta care îl vizează pe Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării în timpul guvernării lui Viktor Orban, și publică noi detalii despre descoperirile pe care le fac. Cea mai recentă dintre ele este descoperirea a aproape 20 de milioane de dolari îngropate în păduri și ascunse în clădiri sau seifuri, scrie BBC.

Miklós Seszták este acuzat că a acceptat mită în cadrul unei scheme care implica compania de transport de stat. Fostul ministru a negat orice faptă ilegală, mai notează BBC.

Banii au fost descoperiți vineri, după o căutare care a durat două zile. Aceștia au fost găsiți în locuri izolate din întreaga țară. Péter Magyar, noul premier al Ungariei, a descris operațiunea ca fiind sfârșitul „mafiei”.

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor din Ungaria a transmis printr-un comunicat de presă că teancurile de bani au fost descoperite în seifuri, clădiri agricole sau rezidențiale, depozite și chiar îngropate în păduri din țară.

Oficiul a fost înființat special pentru a investiga acuzațiile de corupție din timpul guvernării lui Viktor Orban, scrie BBC. Banii recuperați, 19,5 milioane de dolari, au fost depuși în Trezoreria Statului.

Guvernul Orban s-a confruntat cu acuzații că oferă proiecte guvernamentale profitabile apropiaților. Orban a negat, însă, vehement aceste afirmații.

Doi dintre foștii săi miniștri și fostul șef al băncii centrale, Gyorgy Matolcsy, sunt arestați din septembrie. Aceștia sunt acuzați de corupție în anchete separate. Toți neagă că ar fi făcut vreo infracțiune.

Luni, autoritățile maghiare l-au reținut și pe fratele lui Viktor Orban și pe alte trei persoane în cadrul unui caz de trafic de persoane.

Fostul prim-ministru a declarat că este vorba de o răzbunare politică.

„În acest joc murdar, scopul este eliminarea adversarului politic și instaurarea unui sistem cu un singur partid. Eu sunt ținta, fratele meu mai mic este doar o unealtă”, a spus Viktor Orban.

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2 comentarii

  1. Dupa luni bune de zile aflam, majoritatea celor de aici CU REGRET, cine fost Orban, un cominternist de familie IMBOGATIT „mafiot”, adica ideologic precum toti coloneii si gralii de aici…Dar la o scara superioara!

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  2. Sa caute si prin padurile nostre din Transilvania. Nu degeeaba ne vizita Victor Orban cu lopata in geanta. Eu credeam ca voia sa ne sape doar pe noi.

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