Care sunt cele cinci țări care vor reprezenta Europa la negocierile de pace pentru Ucraina: „Europa trebuie să vorbească cu o singură voce”

În aceeași zi, Kremlinul a transmis un mesaj și a precizat că dorește să înțeleagă „intențiile reale ale Europei și disponibilitatea sa de a contribui” înainte de a lua o decizie privind participarea sa.

Antonio Costa, însă, președintele Consiliului European, cel care a și prezidat summitul liderilor UE la Dublin, a declarat că europenii au avansat și și-au ales deja programul de negocieri, mai scrie AFP.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, clară și unită, în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru”, a spus acesta.

Pe lângă echipa de reprezentare, Europa va mai trebui să decidă și ce este dispusă să discute și să negocieze cu Kremlinul.

„Concentrarea noastră trebuie să fie pe încetarea războiului și pe realizarea păcii în Ucraina. Calea către pace nu va fi ușoară, dar vom rămâne uniți, așa cum am fost în ultimii cinci ani, în sprijinul nostru pentru Ucraina și cu obiectivul final clar în mintea noastră”, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Totodată, Jared Kushner, emisarul american și ginerele lui Donald Trump, a declarat că implicarea Europei „ne va permite să abordăm aranjamentele mai ample de securitate europeană postbelică”.

„Mai întâi avem nevoie de un armistițiu”

Cancelarul german Friedrich Merz a respins însă această idee.

„Rusia vrea să discute despre chestiuni legate de o arhitectură de securitate europeană. Nu trebuie să discutăm despre asta, există deja”, a spus acesta.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a avut și ea o reacție și a tras un semnal de alarmă împotriva riscului de a cădea în „capcanele” Rusiei la discuții referitoare la Ucraina. Aceasta a adăugat că armistițiul trebuie să fie prioritatea, nu negocieri mai ample privind securitatea.

„Dacă începem să discutăm despre ceea ce cere Rusia în ceea ce privește arhitectura de securitate, de fapt cădem în capcanele pe care ni le întinde Rusia, și anume că ne distragem atenția. Mai întâi avem nevoie de un armistițiu”, a declarat Kaja Kallas.

AFP mai notează că, în ciuda aparentului impuls din procesul de negocieri după zilele de diplomație de la Abu Dhabi, Moscova și Dublin din această săptămână, există puține semne din partea Rusiei că pacea se apropie.

În întâlnirea sa de joi cu emisarii Washingtonului, Putin a sugerat că Kremlinul nu va face compromisuri în ceea ce privește cererile sale intransigente de a pune capăt unui război de aproape cinci ani.