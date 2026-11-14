Felix Alexa predă în continuare la UNATC, deși i s-a suspendat contractul la TNB. Ce spune universitatea despre zecile de sesizări despre hărțuiri

Regizorul Felix Alexa rămâne profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”. Aceasta se întâmplă chiar și după ce, pe 10 noiembrie, Teatrul Național I.L. Caragiale (TNB) din București a decis suspendarea raportului său de muncă, abia încheiat.

Decizia TNB a fost determinată de un val de nemulțumiri din partea colegilor de breaslă. O petiție inițiată la sfârșitul lunii octombrie a strâns peste 2.700 de semnături. Artiști importanți, printre care Mihai Călin, Leta Popescu și Gianina Cărbunariu, au cerut intervenția Ministerului Culturii pentru a stopa angajarea regizorului, invocând acuzațiile trecute de hărțuire sexuală și comportament abuziv. Suspendarea contractului s-a realizat după o întâlnire între ministrul Culturii, Ioana Ciocan, și directoarea TNB.

Explicațiile UNATC și limitările regulamentului din 2022

Situația lui Felix Alexa la UNATC are rădăcini într-o anchetă jurnalistică din 2022. Atunci, mai multe foste studente l-au acuzat de abuz. Universitatea s-a autosesizat prin Comisia de Etică, dar a ajuns la concluzia că nu există dovezi suficiente.

Conform reprezentanților UNATC, studenții coordonați de profesor în acel moment au descris relația didactică drept „una normală”. Mai mult, Comisia de Etică a fost împiedicată să analizeze faptele relatate în presă din cauza unei clauze din regulamentul de atunci.

„Trebuie însă subliniat faptul că activitatea Comisiei de Etică s-a desfăşurat cu respectarea competenţelor şi a limitelor procedurale stabilite prin reglementările în vigoare la data respectivă. În acest sens, Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Etică, aplicabil în anul 2022, prevedea un termen de 30 de zile de la data săvârşirii faptei, pentru sesizarea Comisiei”, a transmis UNATC, citat de news.ro.

Deoarece acuzațiile vizau fapte mai vechi de 30 de zile, cazul a fost clasat. În ianuarie 2023, Senatul UNATC a validat acest raport. Ulterior, instituția a modificat Codul de etică și a eliminat termenul de prescripție, înăsprind regulile privind relațiile intime între cadre didactice și studenți.

Bilanțul sesizărilor: 23 de cazuri și 5 sancțiuni

În ultimii cinci ani, UNATC a înregistrat 23 de sesizări legate de hărțuire sexuală și comportament abuziv implicând profesori sau angajați. Anul cu cele mai multe plângeri a fost 2022 (8 sesizări), urmat de 2025 (7 sesizări). În 2026, sunt în lucru patru sesizări din cele cinci depuse.

Din totalul sesizărilor, doar cinci s-au soldat cu sancțiuni. Dintre acestea, două decizii au fost anulate în instanță de cadrele didactice sancționate. Există și un precedent sever: în 2020, un profesor a fost concediat disciplinar în urma unei plângeri.

Reacția lui Felix Alexa

Felix Alexa a reacționat la decizia TNB prin intermediul unei postări publice făcute de Marinela Țepuș. El a răspuns solicitării regizorului Andrei Șerban de a face un pas înapoi. Alexa a respins toate acuzațiile, descriindu-le drept „minciuni” și o „isterie a vrăjitoarelor”.

„Dragă Andrei, NU voi face niciun pas înapoi, nu am de ce. Acuzaţiile împotriva mea le ştii foarte bine, de acum patru ani. (…) TNB nu este afectat doar de mine acum, eu sunt doar un pretext, ci de cei din interior sau exterior care, cu minciuni şi strategii elaborate, vor să pună mâna pe direcţia TNB. (…) nu voi face niciun pas înapoi… ci, dimpotrivă, înainte, dând în judecată persoane care m-au defăimat şi demonstrând în instanţă minciuna şi ipocrizia lor”, a transmis regizorul pe 9 noiembrie.

Cu toate acestea, contractul său cu Teatrul Național a fost suspendat a doua zi.