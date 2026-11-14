Tudor Chirilă l-a îmbrâncit pe Horia Brenciu pe scena de la Vocea României. Replica artistului: Niciodată n-ai știut să împarți scena

Un moment inedit a marcat cea mai recentă ediție a emisiunii Vocea României. Horia Brenciu a întrerupt un duet cu Tudor Chirilă și a coborât de pe scenă. Gestul a venit după o îmbrâncire în glumă din partea colegului său de juriu. Brenciu i-a reproșat acestuia incapacitatea de a împărți lumina reflectoarelor.

Stefan Lupu - Reporter special
Tudor Chirilă l-a îmbrâncit pe Horia Brenciu pe scena de la Vocea României. Replica artistului: Niciodată n-ai știut să împarți scena

Un moment inedit a marcat cea mai recentă ediție a emisiunii Vocea României. Horia Brenciu a întrerupt un duet cu Tudor Chirilă și a coborât de pe scenă. Gestul a venit după o îmbrâncire în glumă din partea colegului său de juriu. Brenciu i-a reproșat acestuia incapacitatea de a împărți lumina reflectoarelor.

Spectacolul de la Vocea României a oferit momente neașteptate în ediția din 13 noiembrie. Horia Brenciu a vrut să dedice publicului melodia „Oameni”. El a menționat preferința lui Tudor Chirilă pentru această piesă. Acesta din urmă a confirmat și l-a invitat pe Brenciu pe scenă pentru o interpretare comună.

Momentul artistic s-a oprit însă brusc. Tudor Chirilă l-a îmbrâncit în glumă pe Horia Brenciu. Afectat de gest, Brenciu a încetat să mai cânte și a coborât de pe scenă. El i-a reproșat colegului său atitudinea din timpul duetului.

„Eu credeam că e un duet! Nu m-am supărat. Nici măcar nu știe să împartă un refren… Nu, nu știi tu să împarți scena, asta e partea a doua! Niciodată n-ai știut să împarți scena, asta e partea a treia!”, a spus Horia Brenciu.

Theo Rose și Irina Rimes au intervenit pentru a-l convinge să revină la microfon. Artistul a refuzat însă propunerea colegelor sale.

Un duel demn de Premiile Grammy

Competiția a continuat cu etapa confruntărilor. Briana Văduva și Teodora Sava au interpretat piesa „Ain’t No Sunshine”. Momentul lor muzical a generat reacții puternice din partea tuturor antrenorilor. Juriul a întâmpinat dificultăți majore în alegerea unei singure voci.

„M-am simțit biciuit de vocile voastre. Voci excepționale, piesă foarte bine aleasă. A fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului. Greu de departajat”, a comentat Tudor Chirilă.

Horia Brenciu a comparat prestația celor două tinere cu nivelul de la Premiile Grammy. La rândul ei, Theo Rose a lăudat calitățile vocale ale concurentelor. Ea și-a exprimat speranța salvării uneia dintre ele de către ceilalți antrenori.

„Ați mutat mobila pe aici cu vocile voastre. A sunat extraordinar. Speram să fie locuri în echipele colegilor noștri”, a declarat Theo Rose.

Smiley și Irina Rimes au profitat imediat de ocazie. Ei au apăsat butoanele de salvare pentru concurenta eliminată din echipa Brenciu-Rose. Irina Rimes a amintit interesul ei mai vechi pentru tânără. Smiley a subliniat la rândul său aprecierea pentru calitățile vocale ale concurentelor. În final, atât Briana Văduva, cât și Teodora Sava au obținut calificarea în etapa knockout-urilor.

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