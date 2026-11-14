Alexandru Rogobete taie posturile pentru șefii de secție din spitale. Mesaj pentru candidații la Rezidențiat și pentru medicii care se cred veșnici pe funcții

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a urat succes tuturor candidaţilor la examenul de rezidenţiat, care are loc, duminică, la Romexpo. „Să nu-şi piardă curajul, indiferent cine ce le spune”, a transmis ministrul. El a adăugat că era în care şefii de secţie se credeau zei s-a terminat, relatează news.ro, care preia o declarație a ministrului de la Digi24.

„În primul rând le urez succes duminică. Ne vedem la Romexpo la ora 10. Voi fi şi eu acolo alături de ei la examenul de rezidenţiat. Pot să le spun doar atât: să nu-şi piardă curajul indiferent cine ce le spune. Era marilor şefi de secţie care au impresia că o secţie dintr-un spital este moştenirea de familie sau că ei sunt mici zei în acea secţie s-a terminat”, a spus, vineri, Alexandru Rogobete.

Rogobete anunță că taie posturile pentru șefii de secție

Acesta a mai anunţat o măsură pentru şefii de secţie, care se va aplica din decembrie.

„Noi avem un fenomen în România. Au apărut foarte multe secţii şi şefi de secţie ca ciupercile după ploaie. Sunt spitale în care s-au înfiinţat secţii doar pentru că cineva trebuia să mai fie şef.

Atunci am venit cu o măsură legislativă care se va aplica din decembrie, prin care, dacă o secţie are gradul de ocupare mai mic de X%, încă negociem acel procent, timp de 10 luni, de un an, de 2 ani, de vedem cât timp, ea nu mai poate fi secţie, automat se desfiinţează şi devine compartiment.

Cine vrea să fie şef de secţie trebuie să înţeleagă că are responsabilităţi, iar una din responsabilităţile pe care le are este funcţionarea secţiei şi pregătirea generaţiei care vine după noi. În ţara asta sunt profesori la Medicină excepţionali şi sunt multe exemple (…) dar încă există, din păcate, acei profesori care nu lasă după umbra lor nimic crescut, de frică să nu vină cineva să le ia locul”, a adăugat ministrul.

Concurs de rezidențiat pentru mai multe discipline

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat va avea loc în data de 15 noiembrie 2026, pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Ediţia din acest an va fi organizată în baza unei metodologii similare celei aplicate în anul precedent şi se va desfăşura simultan în cele şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfăşurare va fi de 4 ore.

Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici şi bibliografii unice, stabilite la nivel naţional şi disponibile pe site-ul oficial rezidentiat.ms.ro.

Ministerul Sănătăţii şi universităţile implicate în organizarea examenului vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea concursului în mod unitar, în toate cele şase centre universitare.

De asemenea, au fost stabilite aceleaşi măsuri de siguranţă aplicate în anii anteriori, astfel încât concursul să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare pentru toţi candidaţii.