Șapte căsuțe și două hambare în Normandia, pentru 26.000 de lire. Cum a economisit un cuplu peste 100.000 de lire renovând singur cătunul

De la o rulotă în Tunbridge Wells la un cătun în Normandia

Un cuplu care nu permitea o locuință în Marea Britanie a cumpărat cu totul un cătun francez pe care au dat 26.000 de lire sterline, economisit peste 100.000 de lire după ce l-au renovat singur, potrivit dailymail.com.

Yip Ward și Paul Mappley, amândoi în vârstă de 52 de ani, locuiau într-o rulotă în Tunbridge Wells când, în 2020, un prieten le-a oferit ocazia să cumpere această proprietate unică din Normandia.

După o scurtă călătorie în Franța ca să vadă locul, au cumpărat pe loc mic un cătun cu 12.000 de lire, bani strânși din vânzarea unui tractor vechi și a altor bunuri.

De atunci, cuplul a cumpărat și clădirile învecinate, iar acum deține șapte căsuțe, două hambare, un atelier, o presă de cidru, două cuptoare tradiționale de pâine și alte câteva anexe, toate pentru 14.000 de lire.

Au început apoi să restaureze cătunul clădire cu clădire acum șase ani și au reușit deja să transforme prima căsuță într-o locuință de vacanță. Au amenajat pentru închiriere și o remorcă pentru transportul cailor, adusă din Marea Britanie, și care a fost rezervată fără întrerupere.

Bani strânși prin rețelele sociale

Ca să finanțeze renovarea, cei doi au strâns bani prin rețelele sociale, iar a doua căsuță ar urma să fie gata până în vara lui 2027.

Deși experiența a fost costisitoare și istovitoare, cuplul crede că a economisit peste 100.000 de lire făcând cea mai mare parte a lucrărilor cu ajutorul prietenului lor constructor, Ian, în vârstă de 62 de ani.

„Lumea ne întreabă mereu cum am găsit satul, dar nu am căutat nimic, a fost o întâlnire întâmplătoare cu un prieten care avea o proprietate și voia să o vândă, a explicat Yip.

„Chiar simțim că s-au aliniat planetele. Am dat de o ruină abandonată de 30 de ani și am refăcut-o bucată cu bucată. Acum chiar avansăm în ritm bun. Ne tot spunem că nu ne vine să credem că tot locul ăsta e al nostru.

Venind de unde venim, nu cred că recunoștința de a fi aici se va termina vreodată. Pur și simplu mă copleșește”, a explicat el.

Începutul restaurării

La vremea respectivă, primii vânzători ai cătunului renunțaseră la proprietatea din cauza volumului uriaș de muncă pentru restaurare.

Cum legislația franceză le permite să achite suma integrală abia după opt luni de la cumpărare, Yip și Paul s-au apucat de treabă în timpul pandemiei și au strâns banii necesari pentru finanțare din munca lor de peisagiști.

Și-au documentat procesul de restaurare și apoi au apărut în emisiunea „Help! We Bought A French Village!” de pe Channel 4.

Acum, Paul spune că sunt „în plin proces de restaurare”, după ani de muncă în care și-au transformat cătunul, numit La Buslière.

„Nu pot să vă spun cât de rău era: în afară de căsuțele unu și doi, celelalte trei aveau acoperișul complet acoperit de iederă. Erau pur și simplu înghițite de natură. Economisim enorm de mulți bani făcând totul singuri”, spune el.

Ian, prietenul constructor care i-a descoperit pe YouTube

Paul a explicat că prietenul lor, Ian, lucrează „de 47 de ani în restaurarea clădirilor” și a acceptat să-i ajute la transformarea căsuțelor după ce a aflat despre povestea lor pe canalul de YouTube al cuplului.

„Îl știam, iar în 2019 făcuse niște reparații la prima căsuță”, a spus Paul.

„A reparat acoperișul, a făcut câteva lucrări mărunte, apoi nu l-am văzut patru ani, iar el, fără să știm, ne urmărea canalul de YouTube. Aveam o piesă uriașă de acoperiș, de două tone, care trebuia scoasă pentru că era putrezită la un capăt. A văzut clipul, apoi a apărut într-o zi și a zis <haideți, băieți, să scoatem grinda asta>.

În primele șase luni a muncit fără să fie plătit”, mai spune Paul. Acum însă, cuplul îi poate plăti lui Ian 1.000 de lire pe săptămână din banii câștigați pe YouTube.

Donații și economii de peste 100.000 de lire

„În fiecare zi vin câte cinci oameni să ne ajute cu diverse lucruri: ne aduc mobilă sau materiale pentru acoperiș. Nici nu vă pot spune ce comunitate am reușit să construim.

În fiecare săptămână primim gratuit materiale de 400 de lire, pe care le putem folosi. Toate astea ne fac să economisim o grămadă de bani.

De exemplu, o parte a acoperișului de la căsuța trei era într-o stare foarte proastă și am primit o ofertă de 13.000 de lire ca să-l reparăm, dar noi am făcut-o cu 2.000, pentru că am lucrat singuri.

Am economisit 11.000 de lire doar pentru o parte a unui acoperiș. Dacă facem totul singuri asta înseamnă 22.000 de lire pe căsuță, iar la șapte căsuțe economisim din start peste 100.000 de lire”, spune el.

Planurile pentru La Buslière

După încheierea restaurării, cuplul plănuiește să locuiască permanent în cătun, deși ar putea obține un profit important din închirierea căsuțelor.

„Lumea ne zice că atunci când vor fi gata toate cele șapte căsuțe ne vom umplem de bani”, spune Yip.

„Fiecare oaspete care stă aici spune că nu-i vine să creadă cât e de liniște. E un loc fantastic și nu vrem să-l stricăm cu șapte căsuțe pline de oameni”, explică el.

„Celelalte clădiri le vom transforma în spații de atelier. Ne-ar plăcea să organizăm aici târguri de vară și piețe. O dată pe lună ne-ar plăcea să avem cinema în aer liber și ateliere de făcut pizza. Avem două cuptoare originale de pizza”, mai spune Yip.

„În căsuțe nu vor fi lucruri precum televizoarele. Nu vor fi ferestre din PVC. E un loc emoționant și uimitor și vrem să ne asigurăm că oamenii se simt transportați înapoi în timp”, conchide el.