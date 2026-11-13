Recorder: Reprezentanții Comisiei de la Veneția, lăsați cu ochii în soare de judecătorii CCR. Oficialii au venit să ceară explicații pentru „amendamentul Fritz”

Aflați în România pentru întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, oficialii Comisiei de la Veneția ar fi fost tratați cu ostilitate și chiar cu agresivitate când au întrebat dacă legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandat de primar respectă standardele europene, potrivit surselor Recorder.

Reprezentanții Comisiei de la Veneția au rămas cu întrebarea în aer pentru că răspunsuri n-au primit, transmit Știrile Recorder.

„Am arătat ca o Curte Constituțională din Ungaria lui Viktor Orban”, a relatat pentru Recorder o sursă apropiată CCR.

CCR a decis în august că amendamentul controversat la Legea integrității, introdus de PSD și susținut de AUR, este constituțional în ciuda criticilor care contestau caracterul său retroactiv, un principiu de drept considerat elementar de specialiști.

Discuție „îngrozitoare”

În acest context, o echipă a Comisiei de la Veneția, for consultativ al Consiliului Europei, s-a întâlnit joi cu reprezentanții CCR, însă discuția a fost „îngrozitoare” după cum remarcă o altă sursă, la curent cu discuțiile.

Încă de la început, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan, ajunși în funcții cu susținerea PSD, le-ar fi transmis experților veniți în România că nu le vor oferi explicații suplimentare în privința amendamentului considerat cu probleme pentru că decizia CCR le-ar fi fost deja transmisă și tradusă.

„Nu explicăm nimic. Avem obligația să păstrăm secretul deliberării”, conform informațiilor obținute de Știrile Recorder.

Atitudinea față de oficialii europeni a fost descrisă drept una agresivă.

Cotidianul a cerut un punct de vedere atât președintei CCR, Simina Tănăsescu, cât și judecătorilor Cristian Deliorga și Gheorghe Stan, dar niciunul nu a răspuns până la ora publicării știrii.

Comisia de la Veneția: „Întrevederi cu toate instituțiile și părțile implicate”

Curtea Constituțională a României a primit joi vizita unei Misiuni a Comisiei de la Veneția, aflată în România pentru întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice.

Tema comună a întrevederilor a vizat compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr.180/2026 privind pierderea mandatului de către aleșii locali cu standardele europene și internaționale aplicabile.

Este vorba de modificările aduse de PSD Legii ANI pentru a-l putea debarca de la primăria Timișoarei pe președintele PSD, Dominic Fritz.

Amendamentul a trecut în Parlament cu ajutorul AUR, iar CCR a declarat constituțională aplicarea sa retroactivă, în ciuda prevederilor Constituției care impune principiul neretroactivității unei legi.

În cadrul întrevederii de joi de la sediul Curții Constituționale, reprezentanții Comisiei au primit decizia CCR privind amendamentul Fritz tradusă, înclusiv opinia separată.

„Decizia nr.883 din 17 august 2026 a fost tradusă și transmisă reprezentanților Misiunii, în vederea studierii acesteia, documentul cuprinzând întregul raționament care a fundamentat atât opinia majoritară, cât și opinia separată”, transmite CCR într-un comunicat.

Reprezentanții Comisiei de la Veneția au menționat că au programate întrevederi pe această temă cu toate instituțiile și părțile implicate.

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