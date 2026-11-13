Bolojan revendică revenirea economiei după datele INS și avertizează PSD: „Sper să nu-și bată joc de moștenirea primită”

Bolojan spune că economia a început să crească, iar deficitul bugetar a coborât la 3,81% din PIB

Într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, fostul premier a prezentat creșterea economică de 2,1% din trimestrul al treilea, reducerea deficitului bugetar după primele nouă luni și nivelul investițiilor publice drept rezultate ale măsurilor luate în timpul guvernării sale.

Bolojan susține că aceste evoluții arată că economia și-a reluat treptat creșterea, iar actuala echipă guvernamentală trebuie să păstreze direcția pentru ca rezultatele să se consolideze.

„Moştenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care şi-a reluat uşor creşterea şi un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să menţină direcţia pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune”, scrie Ilie Bolojan pe Facebook.

Fostul premier consideră că cifrele publicate de INS contrazic scenariile potrivit cărora economia s-ar îndrepta spre prăbușire, iar România nu ar reuși să își reducă deficitul bugetar.

„Sunt infirmate astfel toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei şi despre ratarea ajustării fiscal-bugetare”, menţionează Bolojan.

Fostul premier spune că redresarea nu s-a încheiat și cere prudență în continuare

Bolojan afirmă că revenirea economiei nu putea fi obținută peste noapte, după ani în care România a cheltuit mult peste veniturile încasate, și le mulțumește românilor și companiilor pentru eforturile făcute în perioada ajustării bugetare.

Totuși, fostul premier avertizează că rezultatele nu trebuie risipite, deoarece creșterea economică rămâne fragilă, iar țara are în continuare nevoie de finanțe publice solide și de măsuri susținute, nu de promisiuni populiste.

„Nu am promis că va fi o redresare peste noapte. Am promis că efectele bune se vor vedea şi ne-am ţinut de cuvânt. Le mulţumesc românilor şi companiilor din România pentru eforturile pe care le-au făcut şi le fac. Aceste eforturi nu trebuie risipite. Trebuie să fim prudenţi, pentru că dificultăţile nu au trecut. Creşterea economică este fragilă şi avem încă mult de lucru. Avem nevoie de finanţe publice sănătoase şi de o economie puternică, obiective care se construiesc cu disciplină, tenacitate şi fără populisme”, subliniază Ilie Bolojan.

Bolojan acuză PSD că denaturează cifrele și face spectacol în loc să atragă bani din PNRR

Fostul premier susține că PSD încearcă să compromită eforturile făcute pentru redresarea economică prin prezentarea denaturată a cifrelor și prin lansarea unor proiecte pe care le consideră lipsite de fundament.

Bolojan le reproșează social-democraților că promovează idei pe care le-au respins în timpul fostei guvernări, pentru ca ulterior să se delimiteze de propriile propuneri, și spune că partidul ar trebui să se concentreze pe atragerea fondurilor europene din PNRR.

În sprijinul criticilor sale, liderul PNL a comparat activitatea guvernului pe care l-a condus, despre care afirmă că a presupus ședințe de lucru și corectarea documentelor solicitate, cu ceea ce numește spectacol politic din partea PSD. Bolojan susține că eforturile echipei sale au dus la încasarea a aproape trei miliarde de euro din PNRR.

„Mă îngrijorează că PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forţează mistificarea cifrelor şi încearcă să compromită efortul întregii societăţi. Vântură proiecte complet nefundamentate. În disperarea de a deturna atenţia de la propria neputinţă, PSD compromite prin ridicol chiar şi idei care ar merita abordări serioase, dar pe care le-a respins în mod constant în timpul fostei guvernări. PSD lansează mereu câte o idee, pentru ca apoi să descopere că nu este de acord cu ea. Mă îngrijorează că, în loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol. Noi nu ne plângeam. Aveam şedinţă după şedinţă, fără camere de filmat, corectam şi explicam ceea ce ni se cerea. Aşa am ajuns să încasăm aproape 3 miliarde de euro. Guvernarea înseamnă muncă”, a transmis Bolojan.

Liderul PNL și-a încheiat mesajul cu o critică directă la adresa PSD, despre care spune că a urmărit să ajungă la putere, dar nu pare pregătit să își asume conducerea țării în interesul cetățenilor.

„PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-şi asume guvernarea în interesul ţării noastre. Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească şi un buget stabilizat. Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”, mai transmite Ilie Bolojan.

PIB-ul României a crescut cu 2,1% într-un trimestru, dar a scăzut în primele nouă luni

În trimestrul al treilea din 2026, economia României a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior și cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS. Cifrele arată însă diferit pentru primele nouă luni din 2026: comparativ cu aceeași perioadă din 2025, economia a scăzut cu 0,3% pe seria brută și cu 1% pe seria ajustată sezonier.

Cu alte cuvinte, deși economia a crescut în trimestrul al treilea, pe ansamblul primelor nouă luni România este încă pe minus.

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