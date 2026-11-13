Vladimir Putin ar putea avea un al patrulea nepot. Nașterea băiatului ar fi fost înregistrată oficial abia după aproape un an

Potrivit Agentstvo, copilul s-a născut la Moscova, pe 15 august 2025, iar tatăl său ar fi coregraful Igor Zelensky, cu care Tikhonova are o relație. Băiatul nu a fost însă înregistrat cu numele de familie al presupusului tată, ci cu cel al mamei: documentele îl identifică drept Adrian Igorevich Tikhonov.

Certificatul de naștere a fost eliberat la aproape 11 luni după nașterea băiatului

Primul document care consemnează nașterea lui Adrian a fost emis de Spitalul Clinic Central al Direcției de Administrare a Proprietăților Prezidențiale, însă certificatul de naștere a fost eliberat mult mai târziu, pe 10 iulie 2026, de oficiul de stare civilă din cartierul Certanovo, Moscova, relatează Meduza, citând informațiile Agentstvo.

Motivul pentru care nașterea nu a fost înregistrată oficial timp de aproape un an nu este cunoscut, Agentstvo avansând în acest două posibile explicații.

Prima ar fi legată de faptul că familia ar fi vrut să păstreze nașterea secretă, a doua ar presupune că procedura ar fi fost complicată de faptul că părinții au nume de familie diferite, Tikhonova și Zelensky, însă sursa citată nu prezintă nicio ipoteză ca fiind sigură.

Katerina Tikhonova și Igor Zelensky ar avea și o fiică, născută în 2017

Katerina Tikhonova s-a căsătorit în 2013 cu omul de afaceri Kirill Shamalov, însă divorțul lor a ieșit la iveală în ianuarie 2018.

Ulterior, fiica lui Putin a început o relație cu Igor Zelensky, care ocupa atunci funcția de director artistic al Baletului de Stat Bavarez din München.

Meduza relatează că jurnaliștii au aflat că Tikhonova și Zelensky au împreună și o fiică, Elza, născută în 2017, iar dacă există într-adevăr această naștere din 2025, cuplul ar avea doi copii.

Putin mai are doi nepoți din familia fiicei sale mai mari

Vladimir Putin își ține familia departe de atenția publică, în special fiii pe care i-ar avea cu fosta gimnastă Alina Kabaeva.

Conform sursei citate anterior, președintele rus mai are doi nepoți, copiii fiicei sale mai mari, Maria Vorontsova: unul este fiul acesteia cu fostul soț, omul de afaceri olandez Jorrit Faassen, iar celălalt este copilul pe care îl are cu Evgeny Nagorny, manager al companiei Novatek.

Dacă informațiile publicate de Agentstvo și preluate de Meduza se confirmă, Adrian ar fi al patrulea nepot al lui Vladimir Putin.