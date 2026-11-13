484 de ani de concedii medicale la STB. Administratorul judiciar acuză că unii se îmbolnăveau lunea, dar munceau la privat, duceau turiști în Grecia și Turcia

Remus Borza: „În weekend, 1,8% avem îmbolnăvirile. Dar când începe săptămâna de muncă, ne ia cu niște frisoane”

Administratorul judiciar al STB a afirmat că îmbolnăvirile sunt raportate în special la începutul săptămânii și a susținut că unii angajați se declară bolnavi vara, după care pleacă să lucreze pe autocarele unor agenții de turism.

„Şi ca să vedeţi că nimic nu e întâmplător, se îmbolnăvesc toţi luni. Niciunul sâmbătă şi duminică. În weekend, 1,8% avem îmbolnăvirile. Dar când începe săptămâna de muncă, ne ia cu nişte frisoane şi cu nişte friguri… pentru că o să vedeţi că toţi răcesc în iulie şi august. E o vorbă, doar ăia deştepţi răcesc vara. Ai noştri sunt deştepţi de bubuie. În iulie şi august răcesc toţi. De ce? Ca a doua zi să se ducă pe autocare, la nişte agenţii de turism, cărora le-au căzut şi nişte avioane, că au avut o aterizare forţată, să ducă turişti la bulgari, la albanezi, la turci, la greci. Deci, lucrează în paralel. Ei nu înţeleg, dar în curând o să bubuie un dosar penal de proporţii, pentru că, atâta vreme cât eşti în concediu medical, nu poţi presta o activitate nici la propriul angajator şi cu atât mai puţin la altul”, a punctat Remus Borza.

Potrivit acestuia, există mesaje și fotografii distribuite pe WhatsApp în care unii șoferi ar fi arătat că lucrează pentru firme de transport turistic și s-ar fi lăudat cu banii obținuți. Afirmațiile îi aparțin lui Borza, care nu a prezentat în declarațiile citate detalii despre identitatea angajaților sau despre agențiile implicate.

STB a înregistrat 176.000 de zile de concediu medical într-un an

Remus Borza a invocat și numărul zilelor de concediu medical înregistrate de angajații STB. Potrivit acestuia, anul trecut au fost raportate 176.000 de zile de concediu medical, echivalentul a 484 de ani, la care s-au adăugat 321.000 de zile de concediu de odihnă.

„Anul trecut am avut 176.000 de zile de concediu medical. Înseamnă 484 de ani de boli închipuite, pe lângă cele 321.000 de zile de concediu de odihnă. (…) Un şofer stă în concediu de odihnă două luni şi alte două luni stă în concediu medical. Pentru noi e o gaură de 55 de milioane de lei”, a mai spus el.

Borza a afirmat că unii angajați au abuzat de concediile medicale și că, în cazul unora, au fost trimise preavize de concediere. Mai mult, administratorul judiciar a susținut că STB generează aproximativ 90% din totalul dosarelor de boală profesională emise în București.

Dezvăluirile administartorului judiciar nu s-ar fi limitat însă la presupusul abuz de concedii medicale. Remus Borza a mai spus că 4.876 de salariați au legături de rudenie, iar unii șoferi ajung să câștige până la 30.000 de lei brut pe lună, datorită sporurilor.

Astfel, cheltuielile cu salariile au ajuns la 1,01 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 81% din veniturile companiei, conform cifrelor prezentate de Borza. „Asta înseamnă că rămân foarte puțini bani pentru investiții, pentru modernizări, pentru întreținerea parcului, pentru mentenanță”, a explicat administratorul.