VIDEO Atac cu drone rusești asupra unui spital din centrul Kievului, pe fondul restricțiilor impuse sistemului SpaceX Starshield

O dronă rusească a lovit în timpul nopții un spital din centrul Kievului, rănind trei persoane și provocând pagube semnificative în apropierea mai multor ambasade occidentale. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că restricțiile de viteză aplicate sistemului de sateliți Starshield, operat de SpaceX, au îngreunat capacitatea armatei ucrainene de a intercepta aparatele inamice.

Potrivit The Guardian, atacul s-a produs în jurul orei 03:00 dimineața, când o dronă rusească a izbit etajul al doilea al Institutului Național de Traumatologie și Ortopedie, precum și o clădire adiacentă datând din secolul al XIX-lea.

Deflagrația puternică a spart ferestrele clădirilor din vecinătate, inclusiv pe cele ale Academiei Naționale de Arte situată vizavi. Unitatea medicală, o clădire cu șase etaje aflată în districtul Șevcenkivski, se găsește la mică distanță de ambasadele României și Danemarcei, într-o zonă frecventată de localnici, cu cafenele și un parc popular.

Evacuarea pacienților din spitalul din Kiev

Imediat după impact, pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul și a evacua în siguranță 30 de pacienți aflați în stare de șoc. Directorul instituției medicale, Roman Derkach, a anunțat suspendarea temporară a serviciilor medicale pentru desfășurarea operațiunilor de curățare și evaluare a pagubelor.

Oleksandr, un martor aflat în curtea spitalului în timp ce fumul ieșea din clădirea avariată, a povestit cum atacul a ratat la limită saloanele pline cu bolnavi:

„Dormeam când s-a auzit o bubuitură uriașă. Am sărit cu toții imediat din pat. Era sticlă peste tot pe podea. Oamenii alergau în toate direcțiile… Dacă ar fi lovit puțin mai la stânga, ar fi fost mult mai rău. Am simțit unda de șoc.”

Martorul a condamnat ferm lovirea unei unități sanitare, subliniind caracterul nediscriminatoriu al bombardamentelor:

„Să țintești răniții – asta este cu adevărat josnic. Rusia atacă totul. Acolo unde locuiesc eu, blocurile turn sunt lovite constant de bombe. Nu le pasă unde le lansează sau unde cad.”

Impactul defecțiunilor sistemului SpaceX Starshield asupra apărării antiaeriene

Lovitura asupra centrului Kievului survine într-un moment critic pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei. Joi, președintele Volodimir Zelenski a declarat că sistemul Starshield – versiunea militară a rețelei Starlink, operată de compania SpaceX a lui Elon Musk și supravegheată de Pentagon – se confruntă din nou cu perturbări majore, după o încetinire inexplicabilă înregistrată luna trecută.

Liderul de la Kiev a explicat că unele drone rusești au reușit să treacă de scutul antiaerian deoarece sistemele ucrainene de interceptare, care depind de conexiunea prin satelit oferită de Statele Unite, nu au putut atinge viteza necesară pentru a doborî țintele inamice. Până în prezent, Casa Albă nu a oferit o explicație oficială pentru această a doua limitare a serviciului.

Atacuri masive asupra infrastructurii energetice pe fondul negocierilor tensionate

Problemele tehnice ale rețelei Starshield coincid cu o săptămână intensă de negocieri diplomatice conduse de Washington, în cadrul cărora președintele american Donald Trump pare să exercite presiuni asupra lui Volodimir Zelenski pentru a accepta concesii teritoriale în fața liderului rus Vladimir Putin.

Emisarii lui Trump, ginerele său Jared Kushner și dezvoltatorul imobiliar Steve Witkoff, s-au întâlnit joi cu Putin la Moscova, zburând ulterior la Dublin pentru a-l informa pe Zelenski, după discuțiile trilaterale desfășurate marți și miercuri la Abu Dhabi.

Negociatorii Kremlinului insistă ca Ucraina să cedeze patru provincii, inclusiv localități pe care trupele ruse nu au reușit să le cucerească, și cer o nouă „arhitectură de securitate” în Europa care să readucă NATO la postura de dinainte de 1997.

În paralel, Moscova dorește excluderea statelor europene de la tratativele mediate de SUA. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat joi afirmând că Europa trebuie să participe la negocieri, întrucât „sprijinul SUA” pentru Kiev s-a încheiat:

„Fără europeni, nu există sprijin pentru Ucraina. La sfârșitul zilei, noi vom fi cei care vom defini și decide viitorul securității noastre ca europeni.”

Tot în cursul nopții, Rusia a susținut că a doborât aproape 1.200 de drone ucrainene într-unul dintre cele mai ample atacuri de acest tip lansate de Kiev, raportând cel puțin patru morți în regiunea sudică Volgograd.

De cealaltă parte, bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au provocat pene de curent în 12 regiuni, printre care Kiev, Harkiv, Odesa și Dnipropetrovsk. Potrivit ministrului adjunct al energiei, Artem Nekrasov, echipele de intervenție lucrează în ritm alert, însă „noile atacuri și alertele aeriene constante complică și întârzie reparațiile”.