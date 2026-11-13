Biletul STB ar putea ajunge la 5 lei. Condiția pusă de Ciprian Ciucu înainte de scumpire

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri, 13 noiembrie, că va fi de acord cu scumpirea biletelor STB doar după începerea unei restructurări ample a companiei. Declarația vine după ce Remus Borza, reprezentantul administratorilor judiciari ai societății, a propus majorarea tarifului de la 3 la 5 lei, în contextul creșterii prețurilor la energie, potrivit Profit.ro.

Remus Borza consideră că actualul tarif pentru transportul public din București nu mai reflectă costurile de funcționare ale companiei. El a dat exemplul municipiului Cluj-Napoca, unde un titlu de călătorie costă 7 lei. În opinia sa, un tarif de 5 lei pentru o călătorie cu STB ar fi „mai mult decât rezonabil”.

O eventuală majorare ar însemna o scumpire cu aproape 67% față de prețul actual. Ultima creștere a tarifului a avut loc în vara anului 2021, când prețul unei călătorii a trecut de la 1,3 lei la 3 lei.

Ciprian Ciucu a precizat însă că societatea trebuie să își reducă mai întâi cheltuielile. Primarul general a criticat în repetate rânduri numărul mare de angajați și costurile ridicate de funcționare ale STB.

Sute de angajați ai STB vor fi concediați

STB, aflată în insolvență, a început deja procesul de reorganizare. Pe 11 noiembrie, conducerea a comunicat 796 de preavize de concediere. Alte 919 posturi vacante vor fi eliminate din organigramă. După finalizarea restructurării, compania va rămâne cu 8.428 de posturi. Printre angajații care urmează să fie disponibilizați se numără 120 de șoferi de autobuze și troleibuze, dar și 50 de vatmani. Reducerile de personal vizează și posturi de casieri, economiști, contabili, mecanici și operatori de introducere a datelor.

Potrivit lui Remus Borza, angajații concediați vor primi compensații cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechime.

Administratorul judiciar susține că disponibilizarea celor 170 de șoferi și vatmani nu va afecta programul de circulație. În prezent, STB scoate zilnic în trafic aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie. Conducerea promite că, prin digitalizare și reorganizarea activității, vehiculele vor circula mai des, în special la orele de vârf.

Datorii de peste 3 miliarde de lei. STB riscă falimentul

Situația financiară a companiei rămâne critică. STB a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei, iar pierderile din primele zece luni ale anului 2026 au ajuns la 765 de milioane de lei. Cheltuielile cu personalul se ridică la aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an și reprezintă 70% din veniturile societății. Borza avertizează că, în lipsa unor reduceri de costuri, compania riscă să intre în faliment.

Planul de redresare nu se limitează la concedieri. Administratorii judiciari vor analiza contractele STB, achizițiile, subvențiile și gratuitățile acordate unor categorii de călători. Printre măsurile luate în calcul se află și majorarea sancțiunilor pentru persoanele care circulă fără bilet.

„Biletul trebuie să exprime costul real al unei călătorii. Vom propune măsuri pentru a diminua mersul cu nașul prin creșterea valorii amenzii care astăzi este de doar 200 lei”, a declarat anterior Remus Borza.

În ceea ce privește scumpirea biletelor, liderul Sindicatului Transportatorilor din București, Vasile Petrariu, a atras atenția că o asemenea măsură trebuie analizată cu atenție. Acesta consideră că un tarif mai mare ar putea determina o parte dintre bucureșteni să renunțe la transportul public, ceea ce ar afecta și încasările companiei.

Deocamdată, majorarea tarifului la 5 lei rămâne o propunere. Nu a fost anunțată o dată de la care bucureștenii ar urma să plătească mai mult pentru o călătorie cu STB.