Prefectul de Bihor vrea să le impună jurnaliștilor cum să scrie știrile. Presa locală contestă noile reguli

Prefectul județului Bihor, Emilian Pavel, a stârnit nemulțumirea jurnaliștilor după ce a aprobat un regulament care stabilește nu doar condițiile de acreditare la instituție, ci și reguli privind redactarea știrilor și comportamentul reporterilor. Documentul le cere reprezentanților presei să manifeste respect față de conducerea Prefecturii și prevede posibilitatea retragerii acreditării în anumite condiții. Mai multe redacții locale solicită modificarea regulamentului, pe care îl consideră o intervenție nejustificată în activitatea jurnalistică.

Potrivit publicației Bihoreanul, noul regulament a fost aprobat pe 10 noiembrie, printr-un ordin semnat de prefectul Emilian Pavel.

Documentul stabilește condițiile în care reprezentanții mass-media pot obține acreditarea, dar cuprinde și prevederi referitoare la modul în care aceștia trebuie să își exercite profesia.

Prefectura stabilește reguli inclusiv pentru redactarea știrilor

Articolul 15 din regulament le cere jurnaliștilor să își desfășoare activitatea cu profesionalism, responsabilitate și respect. Prevederile merg însă mai departe de regulile obișnuite privind accesul într-o instituție publică.

Documentul stabilește inclusiv obligații referitoare la verificarea informațiilor, separarea faptelor de opinii și prezentarea declarațiilor persoanelor intervievate. De asemenea, jurnaliștilor li se cere să solicite punctele de vedere ale persoanelor vizate de articole și să corecteze rapid eventualele erori semnificative.

Regulamentul prevede și respectarea demnității, reputației și vieții private a persoanelor. Deși asemenea principii se regăsesc în normele deontologice ale profesiei, reprezentanții presei contestă dreptul unei autorități administrative de a verifica și sancționa respectarea lor prin procedura de acreditare.

Jurnaliștii riscă să își piardă acreditarea

O altă prevedere controversată se referă la comportamentul reporterilor față de reprezentanții instituției. Regulamentul le cere acestora să aibă o conduită respectuoasă în relația cu prefectul, conducerea și angajații Prefecturii.

Articolul 16 stabilește că acreditarea poate fi refuzată sau retrasă în cazul unor încălcări care împiedică desfășurarea normală a activității instituției. Jurnaliștii atrag însă atenția că formulările generale privind respectul și profesionalismul pot permite interpretări subiective.

Mai mult, formularul de acreditare îi obligă pe reporteri să declare că au luat cunoștință de regulament și că acceptă obligațiile prevăzute în acesta. Astfel, semnarea documentului presupune și asumarea unor reguli editoriale stabilite de Prefectură.

Ce spune legea despre acreditarea presei

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public stabilește că autoritățile trebuie să acorde acreditări fără discriminare, în termen de două zile de la depunerea solicitării.

Refuzul sau retragerea acreditării sunt permise numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției. Legea precizează că opiniile exprimate de un jurnalist în presă nu pot constitui, în sine, un motiv pentru retragerea acreditării.

Prin urmare, reprezentanții mass-media consideră că Prefectura Bihor depășește cadrul legal prin introducerea unor obligații care vizează activitatea editorială.

Mai multe redacții cer modificarea regulamentului

Publicația Bihoreanul a inițiat un memoriu, semnat de mai mulți reprezentanți ai presei locale, prin care solicită revizuirea documentului. Jurnaliștii cer eliminarea prevederilor privind redactarea materialelor de presă și clarificarea situațiilor în care acreditarea poate fi retrasă. De asemenea, aceștia solicită ca redacțiile să își poată desemna singure reprezentanții acreditați. O altă problemă semnalată privește comunicarea instituțională.

Semnatarii memoriului cer ca invitațiile la conferințe și informațiile publice să fie transmise tuturor redacțiilor interesate, fără favorizarea anumitor jurnaliști prin grupuri de WhatsApp sau alte canale informale.

Prefectul, acuzat că a exclus o redacție de la ceremonia de instalare

Controversa apare la scurt timp după un alt episod relatat de Bihoreanul. La ceremonia de instalare în funcție, organizată pe 2 noiembrie, Emilian Pavel ar fi transmis personal invitații unor jurnaliști locali, fără să includă și redacția Bihoreanul.

Potrivit publicației, prefectul ar fi motivat, într-o discuție, că nu dorea prezența unui anumit jurnalist.

Ulterior, întrebat despre situație, Pavel a explicat că nu avea calitatea oficială necesară pentru a transmite invitații înainte de depunerea jurământului.

Reacția prefectului Emilian Pavel

În urma memoriului transmis de jurnaliști, prefectul Emilian Pavel a anunțat că va analiza solicitările împreună cu juriștii și secretarul general al instituției.

Prefectura susține, în comunicatul oficial privind noul regulament, că documentul urmărește îmbunătățirea relației cu presa și asigurarea unei comunicări transparente.