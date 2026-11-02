Numărul morților în urma atacurilor aeriene rusești asupra așezării Komîșuvaha din regiunea Zaporijie, din Ucraina, a crescut la 26, iar alte cinci persoane au fost rănite, a anunțat luni seară președintele Volodimir Zelenski.

Cu câteva ore în urmă, Ministerul de Interne anunțase 18 morți.

Forțele aeriene rusești au bombardat în mod repetat o școală unde localnicii se adunau în mod regulat pentru a primi ajutor umanitar.

După atacul inițial, forțele rusești au lansat alte nouă bombardamente asupra unui adăpost unde oamenii s-au refugiat, spune ministerul.

„Civilii se adunaseră acolo pentru a primi ajutor umanitar”

„Rusia știa că civilii se adunaseră acolo pentru a primi ajutor umanitar. Cu toate acestea, a atacat atât clădirea, cât și adăpostul unde oamenii căutaseră siguranță”, a declarat ministerul.

„Încă din această dimineață s-au făcut eforturi pentru salvarea oamenilor în urma atacurilor aeriene rusești asupra Komîșuvaha, în regiunea Zaporojie”, spune Zelenski într-un mesaj video postat luni seara pe Facebook.

„Toată ziua, au existat alerte repetate de raid aerian și amenințări cu noi lovituri. Oamenii sunt prinși sub dărâmături. Atacul a vizat co clădire de școală – desigur, orele nu se mai țin acolo, pentru că Komîșuvaha este foarte aproape de front. Clădirea și adăpostul din interiorul acesteia au fost folosite pentru lucrări umanitare – ajutorul umanitar era distribuit oamenilor acolo în fiecare luni.

Rușii au efectuat primul atac exact când au sosit oamenii – mai multe bombe aeriene. Apoi a urmat o lovitură de două ori – mai multe bombe aeriene, de data aceasta vizând adăpostul. Un atac terorist josnic”, a spus Zelenski.

„Rușii dovedesc că urăsc Ucraina și tot ce este în ea”

„Rușii dovedesc iar și iar că urăsc Ucraina și tot ce este în ea. Dacă Rusia își dorea cu adevărat dezescaladarea, atunci acum, după Oleșkîi, a existat un moment în care demersurile umanitare ar fi putut continua. Noi am propus asta. Dar Rusia continuă crimele.

„Până acum, 26 de persoane au fost raportate ucise. Condoleanțe familiilor și celor dragi. Cinci oameni sunt în spitale. Mai mulți oameni sunt sub dărâmături. Operațiunile de salvare vor continua atât timp cât este necesar pentru a găsi fiecare persoană.

Majoritatea victimelor acestui atac rusesc sunt civili care au venit să primească ajutor umanitar și cei care au venit în ajutorul lor după primul atac.

Rușii știau că aceasta era efectiv o instituție umanitară. Este important ca lumea să răspundă la asta – la fiecare ucidere a poporului nostru de către ruși, la fiecare pas spre escaladarea războiului”, a încheiat Zelenski.

Apel la presiuni internaționale

Ministerul de Interne ucrainean a cerut un răspuns internațional mai puternic, inclusiv o presiune sporită asupra Moscovei și un sprijin continuu pentru Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că operațiunile de salvare și căutarea supraviețuitorilor sunt în curs de desfășurare și a transmis condoleanțe familiilor celor uciși.

Operațiunea de salvarea este în desfășurare. Serviciile de urgență și personalul militar sunt încă la fața locului și caută supraviețuitori, a declarat Zelenski.

Rusia nu a comentat încă afirmațiile Ucrainei.