Termoenergetica Bucureşti spune că 71% din asociaţiile de proprietari au apă caldă şi căldură la parametri corespunzători. Restul de 29% nu au din cauza avariilor sau pentru că pur și simplu au optat pentru amânarea furnizării agentului termic prin închiderea vanelor de la baza imobilelor.

„În prezent, 71% dintre asociațiile de proprietari au apă caldă și căldură la parametri corespunzători, în timp ce restul de 29% nu, pe fondul situației actuale a capacităților de producție a energiei termice”, spune Termoenergetica.

Patru centrale electrotermice ale ELCEN, care aparțin de Ministerul Energiei și care deservesc Capitala: CTE București Sud, CTE București Vest, CTE Grozăvești și CTE Progresu.

ELCEN este responsabilă de producerea energiei termice, în timp ce Compania Municipală Termoenergetica București asigură transportul, distribuția și furnizarea acesteia către consumatori.

Cele două companii colaborează pentru corelarea capacităților de producție cu necesarul de consum și cu posibilitățile tehnice ale rețelei de transport și distribuție.

A început furnizarea agentului termic

În data de 16 octombrie 2026, Termoenergetica a început furnizarea agentului termic pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare, ca urmare a îndeplinirii condițiilor privind temperaturile exterioare.

„Sunt asociații de proprietari care au optat pentru amânarea furnizării încălzirii, prin închiderea vanelor de alimentare de la baza imobilelor. În prezent, 71% dintre asociațiile de proprietari au apă caldă și căldură la parametri corespunzători, în timp ce restul de 29% nu, pe fondul situației actuale a capacităților de producție a energiei termice”, arată sursa citată.

Care sunt centralele care deservesc Bucureștiul

Sunt 4 centrale electrotermice ale ELCEN, ce aparțin de Ministerul Energiei, care deservesc Capitala: CTE București Sud, CTE București Vest, CTE Grozăvești și CTE Progresu.

CTE București Vest (deservește Sectorul 6) – Centrala nu este în prezent în funcțiune. E încă în reparații, în urma a două avarii majore însoțite de incendii, produse în primăvara anului 2026. Repornirea acesteia este programată pentru luna noiembrie 2026.

CTE Progresu (deservește Sectorul 4 și o mare parte din Sectorul 5) – ELCEN efectuează în prezent manevrele tehnice necesare pentru pornirea centralei, în coordonare cu CMTEB. Reluarea funcționării centralei are loc în contextul finalizării unor lucrări importante de modernizare a rețelei de termoficare, realizate prin proiectul finanțat din fonduri europene POIM, care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și la creșterea eficienței sistemului de termoficare

CTE București Sud (deservește Sectoarele 2, 3 și parțial 4) – Temperatura agentului termic livrat nu a corespuns nivelului solicitat de CMTEB prin nota de comandă, în care au fost precizați parametrii necesari de debit, presiune și temperatură. Odată cu pornirea CTE Progresu, sarcina termică aferentă acesteia va reveni în aria proprie de deservire, contribuind astfel la îmbunătățirea parametrilor de funcționare ai CTE București Sud.

CTE Grozăvești (deservește Sectoarele 1, 5 și 6) – În condițiile actuale, sarcina termică și hidraulică preluată de această centrală nu permite alimentarea corespunzătoare a celor trei sectoare deservite. Pentru asigurarea parametrilor necesari de funcționare este necesară punerea în funcțiune a CTE București Vest și CTE Grivița.