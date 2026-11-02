Sindicatele, întâlnire cu prim-ministrul Luca Niculescu. Concluziile discuțiilor

Reprezentanții celor cinci confederații sindicale din România s-au întâlnit luni, 2 octombrie 2026, cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria.

Mihai Dima
Sindicatele, întâlnire cu prim-ministrul Luca Niculescu. Concluziile discuțiilor

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții confederațiilor sindicale FOTO Guvernul Romaniei

Reprezentanții celor cinci confederații sindicale din România s-au întâlnit luni, 2 octombrie 2026, cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria.

Concluziile discuțiilor purtate de premierul Luca Niculescu și reprezentanții celor cinci confederații sindicale vizează măsuri concrete pentru „a răspunde nevoilor societății”.

În solicitarea înaintată premierului, cele cinci confederații sindicale din România au solicitat majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie 2027, dar și adoptarea Legii Salarizării în sectorul bugetar.

Pe lângă revendicările salariale, confederațiile solicită măsuri de protecție socială în contextul prețurilor ridicate la energie. Printre propuneri se numără sprijinirea consumatorilor vulnerabili și reducerea TVA la 5% pentru lemnul de foc. Sindicaliștii cer și limitarea efectelor scumpirilor la energie asupra companiilor. Aceștia atrag atenția și asupra necesității protejării puterii de cumpărare și a securității alimentare a populației.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA”, Blocului Național Sindical (BNS), CNSLR-Frăția, Confederației Sindicatelor Democratice din România și Confederației Naționale Sindicale „Meridian”.

Pe lângă premierul Luca Niculescu, din partea Guvernului României au participat la această întâlnire oficială viceprim-ministrul Marian Neacșu și miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Sănătății, Alexandru Rogobete, Educației și Cercetării, Sorin Costreie, Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, Învățământului Preuniversitar, Sorin Ionescu, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, și secretari de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Sindicatele, discuții cu premierul Luca Niculescu

Potrivit comunicatului de presă remis publicității, după încheierea întâlnirii, premierul s-a arătat deschis pentru a continua discuțiile cu reprezentanții sindicali.

Mai mult, prim-ministrul a explicat că vor fi luate măsuri concrete cu privire la o serie de măsuri care să răspundă nevoilor societății.

„Premierul Niculescu a transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul cu reprezentanții confederațiilor sindicale, confirmând sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societății: indexarea pensiilor, debirocratizare și includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziției naționale față de următorul ciclu de finanțare europeană”, au transmis reprezentanții celor cinci confederații sindicale.

Oficialii din cadrul confederațiilor sindicale au anunțat că astfel de întâlniri se vor desfășura și în perioada următoare.

Citiți și: Sindicatele îi cer premierului să majoreze salariul minim. Ce spun despre legea salarizării

 

 

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro