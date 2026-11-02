Lanț de supermarketuri din România vizat de posibile atacuri ale hackerilor. Temperatura din frigiderele a 6 unități, modificată

Potrivit Libertatea, angajații celor șase magazine au sesizat problemele cu temperatura din frigidere pe 2 noiembrie, la ora 08:00. Incidentul s-ar fi petrecut la ora 1:30, în aceeași zi.

Incidente similare au fost semnalate în aceeași zi și în supermarketuri din alte state europene.

Atac cibernetic în supermakerturi

Specialiștii în securitate informatică susțin că atacul a fost posibil din cauza expunerii directe în rețea, dar și al absenței actualizărilor de sistem.

„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1:30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8:00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigiderele. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet și rulau versiuni de software destul de vechi. DNSC a furnizat recomandările tehnice pentru izolarea incidentului și pentru actualizarea versiunilor de software vulnerabile. Incidentul nu s-a propagat și la alte infrastructuri IT. Atacul este similar cu cel observat azi în mai multe state”, a declarat Dan Cîmpeanu, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), potrivit sursei citate.

Pagube semnificative în supermarketurile din Europa

Atacul hackerilor asupra supermarketurilor din Europa a transformat frigiderele în adevărate cuptoare. Pagubele financiare sunt uriașe, la fel și risipa alimentară.

De la Bruxelles și până la Stockholm, infractorii cibernetici au preluat controlul de la distanță asupra termostatelor digitale.

Apoi, au setat congelatoarele pe modul de dezghețare automată. Mai mult, au urcat temperaturile la niveluri foarte mari.

Atacurile din Belgia au vizat supermarketurile deținute de Delhaize, Carrefour, Spar și Intermarché.

Ulterior, atacuri similare s-au înregistrat și în nordul Europei. În Suedia, retailerii ICA și COOP au raportat avarii ale sistemelor frigorifice, temperatura din frigidere atingând niveluri extrem de mari.

Afectate de astfel de incidente au fost și restaurantele din lanțurile IKEA. În ciuda măsurilor de securitate, infrastructura IT a rămas vulnerabilă și a permis producerea acestor incidente.