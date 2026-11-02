Rusia se retrage oficial din Convenția europeană împotriva torturii. ONU critică tortura „sistematică” aplicată de Rusia civililor ucraineni

Monitorizarea internațională independentă a centrelor de detenție din Rusia a luat sfârșit odată cu retragerea oficială a țării din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, a anunțat duminică Consiliul Europei.

Consiliul Europei a declarat, într-un comunicat, că inspectorii convenției au făcut 30 de vizite la peste 450 de centre de detenție din Rusia în cei 23 de ani de când este membră. Rusia, însă, a permis publicarea a doar patru rapoarte de vizite în această perioadă.

„Rusia poate autoriza publicarea rapoartelor [restului] în orice moment”, se arată în declarație, menționând că rapoartele nepublicate se referă la 10 vizite în republica Cecenia și în restul regiunilor Caucazului de Nord între 2000 și 2017.

Conform regulilor convenției, retragerea Rusiei a intrat în vigoare la 1 noiembrie, la un an după ce Moscova a notificat Consiliul Europei cu privire la decizia sa.

Tortură și rele tratamente în centrele de detenție și coloniile penale rusești din Ucraina ocupată

Rusia a ratificat tratatul împotriva torturii în 1998, la doi ani după ce a aderat la Consiliul Europei. A fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022, după ce a invadat total, ilegal, neprovocat și nedeclarat Ucraina pe 24 februarie 2022.

Consiliul Europei a declarat că convenția a primit „numeroase relatări despre presupuse acte de tortură și rele tratamente” în centrele de detenție și coloniile penale din Ucraina ocupată de Rusia și chiar în Rusia.

„Cu toate acestea, din cauza lipsei de cooperare a autorităților ruse, CPT nu a putut efectua o vizită în Federația Rusă pentru a examina situația”, a precizat acesta.

Rusia s-a retras, de asemenea, din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în 2022, punând capăt jurisdicției sale în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului.

Grupurile pentru drepturile omului au avertizat că ieșirea din tratat elimină ultima garanție internațională rămasă pentru deținuții din sistemul penal al Rusiei. Acestea au recunoscut că această convenție a contribuit la reducerea supraaglomerării, la îmbunătățirea condițiilor din coloniile penale și la asigurarea unei protecții mai bune pentru unii deținuți.

ONU: execuții, tortură, violențe fizice, psihice și sexuale în închisorile rusești din zonele ocupate

Rusia rămâne încă parte în Convenția ONU împotriva torturii, pe care a ratificat-o în 1985.

Cu toate acestea, Organizația Națiunilor Unite a anunțat în septembrie 2025 că „autoritățile rusești i-au supus pe deținuții civili din zonele ucrainene pe care le ocupă unor torturi «pe scară largă» și «sistematice», inclusiv violențe sexuale.

Un raport al Biroului ONU pentru Drepturile Umane a concluzionat că Rusia „a supus deținuții civili ucraineni unor încălcări grave și constante” ale dreptului internațional de la invazia sa la scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

„Rusia a reținut civili ucraineni la scară largă”, a declarat reporterilor de la Geneva Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina.

Raportul menționează că anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberați din detenție în teritoriile ocupate din iunie 2023.

Se preciza că 92% dintre aceștia „au oferit relatări consecvente și detaliate despre faptul că au fost supuși torturii sau relelor tratamente în timpul captivității”.

„Printre metodele descrise s-au numărat „bătăi severe cu o varietate de instrumente, cum ar fi bastoane și bețe, șocuri electrice pe diferite părți ale corpului [și] simularea execuțiilor”.

Mulți au spus că au suferit amenințări cu moartea și violență la adresa lor sau a unei persoane dragi, diverse forme de umilință și „o varietate de poziții stresante”.