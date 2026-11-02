Emanuel Ungureanu, replică la imaginile postate de Alexandru Rogobete cu meniul pacienților din Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova: Au venit ouă de Paște proaspete

„Ministrul Sănătății PSD este într-un perpetuu sevraj după știri de senzație din spitalele conduse de pesediști bravi. Azi, de exemplu, domnul Rogobete a postat imagini cu mâncarea extraordinară din Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, doar că aceste instantanee sunt eventual de la Paște…

Se pot vedea ouăle roșii din farfurie”, a scris deputatul USR.

Emanuel Ungureanu, atac la Alexandru Rogobete

Deputatul USR de Suceava susține că prin imaginile postate ministrul Sănătății „se face de râs”.

„Au venit ouă de Paște proaspete la spitalele din visul lui Rogobete… Domnul Rogobete se face de râs, din nou… Domnule Rogobete, la botezul acela de neam prost la care ați participat împreună cu crema mafiei PSD, ce ați servit?

Puneți niște fotografii…”, a mai scris parlamentarul USR de Suceava.

Meniul pacienților, lăudat pe internet

Reacția deputatului USR vine după ce Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a postat pe internet imagini cu meniul pacienților Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova.

Ministrul Sănătății a apreciat mâncarea și aduce laude unității medicale. Totuși, oficialul susține în postarea care însoțește imaginile că este vorba despre fotografii din diferite perioade ale anului.

„Respectul față de pacient se vede și în lucrurile simple, în grija pentru fiecare detaliu și în modul în care sunt asigurate condițiile de spitalizare. Acolo unde lucrurile sunt făcute bine, oamenii merită felicitați.

PS: Nu am fost în vizită, sunt primite după apelul făcut de mine! Fotografii și meniuri din diferite perioade ale anului!”, a scris Alexandru Rogobete.

Oficialul a explicat în respectiva postare de pe rețelele sociale că meniul pacienților reprezintă o formă de respect și demnitate. El i-a îndemnat pe oameni să trimită fotografii și să indice unitatea sanitară.

„N-am uitat și nu m-am oprit! Mâncarea din spitale rămâne o prioritate pentru mine! Modul în care este preparată și servită masa în spitalele din România nu este un detaliu administrativ. Este o chestiune de respect, de demnitate și, mai ales, de îngrijire medicală”, a mai spus Rogobete.