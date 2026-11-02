Lovitură pe piața închirierilor turistice. Booking șterge apartamentele din blocurile cu bulină roșie, iar turiștii sunt relocați 

După ce Airbnb a început în această vară eliminarea apartamentelor aflate în clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, efectele se extind acum la întreaga piață a închirierilor turistice. Booking a delistat la rândul său proprietățile din imobilele cu „bulină roșie”. Rezervările active au fost anulate, astfel că operatorii au fost obligați să găsească rapid soluții pentru relocarea turiștilor.

Inevitabilul s-a întâmplat

În august, Airbnb a declanșat o amplă verificare a proprietăților listate în România și a cerut proprietarilor să demonstreze că locuințele oferite spre închiriere nu se află în clădiri încadrate în clasa I de risc seismic. Cei care nu au putut furniza documentele solicitate au riscat eliminarea anunțurilor de pe platformă.

Acum, scenariul anticipat de operatorii din domeniu s-a materializat și în cazul Booking.

„Inevitabilul s-a întâmplat. Acum două luni, Airbnb a delistat apartamentele aflate în clădiri încadrate în clasa de risc seismic I. Sâmbătă, a luat aceeași măsură și Booking”, a declarat pentru Cotidianul.ro Elena Georgiana Alexandru, președintele Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți.

Impact imediat

Potrivit acesteia, impactul s-a resimțit imediat în rândul operatorilor de apartamente în regim hotelier. „Odată cu delistarea, rezervările active au fost anulate, iar turiștii au trebuit să fie relocați imediat în alte apartamente. Pentru operatori, asta a însemnat multă mobilizare într-un timp scurt și o creștere neașteptată a numărului de turiști cazați în celelalte proprietăți. În București existau, din câte am observat, destul de multe apartamente listate în clădiri cu risc seismic I.

Măsura are un impact real asupra proprietarilor, administratorilor și turiștilor care aveau deja rezervări. Dar, dincolo de dificultățile de organizare și de pierderile de business, cred că siguranța oamenilor trebuie să rămână prioritatea principală. Oaspeții trebuie să știe că locul în care se cazează este sigur. Iar atunci când există un risc cunoscut, protejarea lor trebuie să vină înaintea oricărui interes comercial. Poate că nu este o schimbare ușoară pentru cei implicați, dar este un pas firesc și necesar ”, a explicat Elena Georgiana Alexandru.

Bucureștiul este unul dintre orașele cele mai afectate de această măsură. În Capitală există numeroase apartamente destinate închirierii pe termen scurt în clădiri încadrate în categoria de risc seismic I. Multe dintre ele sunt situate în zone centrale, extrem de căutate de turiștii români și străini.

Ce înseamnă această decizie pentru turiști

Impactul asupra turiștilor este însă chiar mai mare decât pare la prima vedere. Dacă Airbnb este utilizat în principal pentru apartamente și locuințe oferite direct de proprietari, Booking.com este cea mai populară platformă de rezervări turistice la nivel global. Ea e folosită pentru hoteluri, pensiuni, apart-hoteluri și apartamente. Din acest motiv, eliminarea proprietăților din clădirile încadrate în clasa I de risc seismic de pe Booking are o vizibilitate mult mai mare. De asemenea, reduce semnificativ șansele ca turiștii să ajungă fără să știe într-o clădire considerată vulnerabilă la un cutremur major.

Pentru turiști, schimbarea este poate cea mai importantă consecință a deciziei. Dacă eliminarea de pe Airbnb a afectat în primul rând segmentul apartamentelor închiriate în regim hotelier, intervenția Booking lovește direct în una dintre cele mai utilizate platforme de rezervări din lume. Cu alte cuvinte, după măsurile adoptate de cele două platforme, unul dintre principalele canale prin care vizitatorii puteau ajunge să se cazeze, fără să știe, într-o clădire cu „bulină roșie” este practic blocat.

Pierderi enorme pentru proprietari

De altfel, legislația românească interzice deja utilizarea pentru închiriere a locuințelor aflate în clădiri încadrate în clasa I de risc seismic. Diferența este că, până acum, aplicarea practică a acestor prevederi a fost limitată. Numeroase apartamente au continuat să fie promovate pe platformele internaționale de rezervări.

Pentru proprietari și administratori, delistarea înseamnă pierderi financiare directe și reducerea capacității de cazare. Pentru turiști, însă, schimbarea aduce o protecție suplimentară într-un oraș despre care specialiștii avertizează de ani buni că este vulnerabil în fața unui cutremur major.

O nouă etapă pentru industria închirierilor turistice

Practic, după Airbnb și Booking, industria închirierilor turistice intră într-o nouă etapă, în care statutul seismic al clădirilor devine un criteriu esențial pentru listarea proprietăților. Dacă delistarea de pe Airbnb a fost un semnal de alarmă pentru proprietari, intrarea Booking în joc marchează momentul în care siguranța seismică începe să devină un criteriu real de selecție pentru turiști.