Rompetrol contribuie la regenerarea a 20 de hectare de pădure în următorii patru ani

Rompetrol – KMG International va contribui la împădurirea a 20 de hectare în Sibiu, în următorii patru ani, în parteneriat cu inițiativa „Plantăm fapte bune în România”. În cadrul acestui program, aproximativ 40 de angajați ai companiilor Grupului din București, Ploiești și Constanța au participat la o acțiune de plantare în zona Păltiniș, în Munții Parâng–Cindrel.

Acțiunea contribuie la regenerarea unei suprafețe forestiere de 6,2 hectare, prin plantarea a aproximativ 25.000 de puieți puieți de molid, larice, pin și paltin. Proiectul este derulat alături de Asociația EcoAssist, prin inițiativa națională „Plantăm fapte bune în România”, și urmărește refacerea vegetației forestiere, protejarea biodiversității și dezvoltarea unor ecosisteme reziliente pe termen lung.

Sub îndrumarea specialiștilor silvici, voluntarii Rompetrol au participat la lucrările de plantare și au descoperit etapele esențiale ale procesului de regenerare forestieră, de la pregătirea terenului și selecția speciilor adaptate condițiilor locale până la îngrijirea și monitorizarea plantațiilor.

Alegerea speciilor reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea unei păduri sănătoase. În zona Munților Parâng–Cindrel, utilizarea molidului, laricelui, pinului și paltinului contribuie la refacerea vegetației forestiere și la diversificarea structurii viitoarelor arborete, în funcție de caracteristicile terenului și de recomandările specialiștilor.

„Asemenea bradul​u​i multisecular din Munții Cindrel, supranumit și „Paznicul Cibinului”,​ un arbore impresionant cu o vechime estimată ​între 300-500 de ani​, sperăm, ca pădurile plantate azi, să ajungă peste ani și ani, păduri seculare​. Ceea ce rezistă în timp​, încep​e​ cu oameni​, în cazul nostru: voluntarii. Sub directa îndrumarea a inginerilor silvici, atât din cadrul Plantăm fapte bune în România, cât și din cadrul Ocolului Silvic Cindrel, voluntarii au săd​it și ​au transformat un teren într-o viitoare pădure. ​Așa ia naștere viitorul. Noi toți suntem forța din spatele fiecărui proiect și rădăcinile fiecărei reușite” – Simona Camburu, Vicepreședinte & Cofondator, „Plantăm fapte bune în România”.

Prin angajamentul de a contribui la împădurirea a 20 de hectare în Sibiu în următorii patru ani, Rompetrol urmărește să susțină un proces de regenerare forestieră desfășurat pe termen lung, dincolo de intervențiile punctuale de plantare. Parteneriatul reflectă o abordare bazată pe continuitate, colaborare cu specialiști și implicarea activă a angajaților în proiecte cu impact pozitiv asupra mediului.

Pădurile au un rol esențial în protejarea echilibrului natural, prin captarea și stocarea carbonului, reducerea eroziunii solului, conservarea biodiversității și reglarea circuitului apei. Totodată, regenerarea suprafețelor forestiere contribuie la creșterea capacității ecosistemelor de a face față schimbărilor climatice.

Regenerarea forestieră nu se încheie odată cu plantarea puieților, ci presupune un efort susținut pe termen lung. Proiectul va continua prin monitorizarea periodică a plantațiilor, lucrări de întreținere și înlocuirea puieților care nu se prind sau nu supraviețuiesc, astfel încât dezvoltarea pădurii să fie urmărită și susținută până la atingerea stadiului de maturitate.