VIDEO Regele Charles, lăsat în ploaie de Camilla fără umbrelă. Reacția monarhului a stârnit amuzament

Regele Charles al III-lea a avut parte de un moment neașteptat în timpul unei ceremonii oficiale din Antigua și Barbuda. Surprins de o ploaie torențială, monarhul britanic a rămas fără umbrelă, în timp ce soția sa, regina Camilla, a fost rapid protejată de însoțitori. Reacția regelui, care a început să gesticuleze și să caute din priviri pe cineva care să-l ajute, a fost surprinsă de camerele de filmat, iar imaginile au devenit rapid subiect de amuzament.

Incidentul s-a petrecut duminică, 1 noiembrie, pe stadionul Sir Vivian Richards, unde cuplul regal participa la festivitățile organizate cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la proclamarea independenței statului Antigua și Barbuda. La scurt timp după sosirea celor doi, vremea s-a schimbat brusc, iar o furtună tropicală a transformat ceremonia într-o adevărată provocare pentru organizatori.

Regina Camilla a primit imediat o umbrelă transparentă și s-a îndreptat spre zona destinată invitaților oficiali. Regele Charles, în schimb, a rămas în mijlocul ploii, fără ca cineva să-i ofere aceeași protecție.

Vizibil surprins, suveranul, în vârstă de 77 de ani, și-a ridicat brațele, s-a întors către membrii personalului și a început să le facă semne. La un moment dat, acesta a imitat gestul de a ține o umbrelă și a repetat întrebarea: „Unde este umbrela?”.

Scena a fost cu atât mai amuzantă cu cât regina Camilla reușise deja să ajungă la adăpost, în timp ce Charles continua să aștepte o umbrelă sub rafalele puternice de ploaie.

Regele Charles a făcut haz de necaz după incident

În cele din urmă, unul dintre însoțitori i-a adus regelui o umbrelă, iar ceremonia a putut continua. Charles și-a reluat îndatoririle oficiale și a inspectat militarii prezenți la paradă, fără ca incidentul să afecteze desfășurarea evenimentului.Ploaia puternică a durat aproximativ cinci minute, iar participanții la paradă au rămas pe poziții în ciuda condițiilor meteorologice. Ulterior, monarhul a demonstrat că poate privi cu umor întreaga întâmplare. Într-o discuție cu premierul din Antigua și Barbuda, Gaston Browne, Charles a glumit pe seama hainelor sale ude.

„Cred că începe să-mi crească năsturel pe pantaloni”, a spus regele, făcând referire la cât de tare fusese udat de ploaie.

Momentul amintește de un alt episod devenit viral

Nu este prima dată când o reacție spontană a regelui Charles atrage atenția publicului. În septembrie 2022, la scurt timp după urcarea pe tron, monarhul a fost filmat în timp ce se enerva din cauza unui stilou care curgea, în timpul semnării unor documente oficiale în Irlanda de Nord. De această dată, episodul s-a încheiat cu zâmbete, inclusiv din partea reginei Camilla, care a glumit ulterior pe seama efectului pe care vremea umedă l-a avut asupra coafurii sale.