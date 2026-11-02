Hackerii ar fi lovit din nou supermarketurile europene. Frigiderele și congelatoarele, date peste cap

Frigiderele și congelatoarele din zeci de supermarketuri din Suedia, Belgia și Luxemburg au înregistrat creșteri neobișnuite de temperatură în noaptea de duminică spre luni. Companiile afectate investighează un posibil atac cibernetic, după ce un incident similar a provocat pagube de milioane de euro în Franța, în luna octombrie.

Lanțul suedez Coop a anunțat luni, 2 noiembrie, că sistemele frigorifice din șase dintre magazinele sale au fost afectate. Informația a fost confirmată pentru publicația Aftonbladet.

Un alt retailer important din Suedia, ICA, a transmis că „a aflat că un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident petrecut peste noapte, care a afectat sistemele de refrigerare şi congelare”.

Probleme asemănătoare au fost semnalate și în Belgia și Luxemburg. Grupul olandez Ahold Delhaize a anunțat că un incident informatic a perturbat funcționarea frigiderelor și congelatoarelor din zeci de supermarketuri. Purtătoarea de cuvânt a companiei, Sarah De Meester, a confirmat că temperaturile instalațiilor frigorifice au crescut și că sunt în desfășurare verificări pentru stabilirea cauzei.

Potrivit publicației The Guardian, printre magazinele afectate se numără cinci unități Spar, mai multe magazine Shop & Go din benzinăriile Q8 și o serie de supermarketuri Proxy Delhaize.

Tehnicienii au intervenit în timpul nopții

Echipele tehnice au fost mobilizate de urgență pentru a limita efectele incidentului. Compania Sabcobel, specializată în instalarea și întreținerea sistemelor frigorifice, a intervenit în mai multe unități comerciale.

Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea echipamentelor frigorifice conectate la internet. Aceste sisteme permit monitorizarea temperaturii, transmiterea alertelor și efectuarea operațiunilor de întreținere de la distanță. Deși conexiunea facilitează administrarea instalațiilor, eventualele vulnerabilități pot fi exploatate de atacatori pentru a modifica setările echipamentelor.

Atac similar în Franța. Hackerii au ridicat temperaturile congelatoarelor la peste 50 de grade

Problemele raportate în cele trei țări apar la scurt timp după un atac cibernetic de amploare în Franța. În octombrie, poliția franceză a anunțat că hackerii au reușit să controleze de la distanță instalațiile frigorifice din până la 700 de supermarketuri. Atacatorii au modificat temperaturile a mii de frigidere, congelatoare și vitrine frigorifice. În unele cazuri, acestea au crescut de la -27 de grade Celsius la peste 50 de grade Celsius.

Printre lanțurile comerciale afectate s-au numărat Intermarche, Cooperative U, Carrefour, Leclerc și Monoprix. Din cauza temperaturilor ridicate, magazinele au fost obligate să arunce cantități mari de carne, lactate și alimente congelate. Pierderile au variat de la zeci de mii de euro la peste 130.000 de euro pentru unele unități comerciale. Două supermarketuri din regiunea Alsacia au raportat împreună pagube de 270.000 de euro.

Anchetatorii francezi au stabilit că hackerii au compromis dispozitivele care permit controlarea de la distanță a instalațiilor frigorifice, multe dintre acestea fiind furnizate de compania daneză Danfoss. Atacatorii au dezactivat alarmele, apoi au modificat setările termostatelor sau au prelungit cu câteva ore ciclurile de dezghețare. Danfoss a precizat că identificase încă din 2025 vulnerabilități de securitate și că „recomandase de mult timp” clienților să instaleze actualizările necesare.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă, precizând că atacul a provocat atât „pierderi de alimente şi incendii”. Premierul francez Sebastien Lecornu a solicitat Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) să investigheze incidentul. Ulterior, ANSSI a confirmat că atacatorii au vizat și supermarketuri care foloseau sisteme de control furnizate de alte două companii.