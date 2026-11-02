Atac dur al lui Cornel Dinu la adresa antrenorului CS Dinamo, Ionuț Chirilă. „Nu este antrenor, este un bufon”

CS Dinamo evoluează în eşalonul secund, iar echipa se află pe locul 20 în Liga a 2-a. Chirilă a fost numit antrenor imediat după ce echipa a fost reprimită în eşalonul al doilea şi a adunat 8 puncte în primele 12 etape.

Ana Dima
Atac dur al lui Cornel Dinu la adresa antrenorului CS Dinamo, Ionuț Chirilă. „Nu este antrenor, este un bufon”

Cornel Dinu; captură de ecran: Youtube/ Orange Sport România

CS Dinamo evoluează în eşalonul secund, iar echipa se află pe locul 20 în Liga a 2-a. Chirilă a fost numit antrenor imediat după ce echipa a fost reprimită în eşalonul al doilea şi a adunat 8 puncte în primele 12 etape.

Cornel Dinu (78 de ani), fost jucător şi antrenor de legendă al lui Dinamo, a lansat un atac dur la adresa actualului antrenor, Ionuţ Chirilă (61 de ani).

CS Dinamo evoluează în eşalonul secund, iar echipa se află pe locul 20 în Liga a 2-a. Chirilă a fost numit antrenor imediat după ce echipa a fost reprimită în eşalonul al doilea şi a adunat 8 puncte în primele 12 etape.

„O rușine, nu avea ce să caute ca antrenor”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Prima Sport, „Mister” a spus că este „o ruşine” ce se întâmplă în prezent la echipa alb-roşie.

„O ruşine! O ruşine pentru că Chirilă nu avea ce să caute ca antrenor, el nu este antrenor, este un bufon fotbalistic, un torcător de vorbe fără niciun conţinut pe care să-l vezi în ceea ce înseamnă echipa”, a spus Dinu.

El a spus de Chirilă că pătează tradiția CS Dinamo. „Să nu mai spun că merge la inconştienţa de a spune că această echipă a lui CS Dinamo este urmaşa echipei de tradiţie Dinamo Bucureşti. Nu are nicio legătură! Echipa care continuă tradiţia este, incontestabil, echipa din prima ligă”, a spus Dinu.

„Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

Dinu a criticat și modul în care Chirilă a făcut componența echipei. „Nu se poate să evoluezi şi să fii lăsat în pace să evoluezi atât de inconştient numai cu jucători tineri pentru că nu pot fi consideraţi decât ca o eventuală marfă de vânzare decât la o capacitate de a creşte o echipă competitivă, puternică şi care să nu fie de râsul curcilor la rezultatele pe care le-a obţinut în acest sezon.”

Cornel Dinu a mai spus de Ionuț Chirilă că „pe unde a fost a făcut numai nenorociri: Târgu Mureş, Chiajna şi aşa mai departe, cu o tentă de tupeu obraznic care depăşeşte orice imaginaţie”.

El a spus că e „păcat de numele pe care-l poartă şi care este legat de unul dintre cei mai mari ziarişti sportivi pe care i-a avut România ”.

Ionuţ Chirilă este fiul jurnalistului Ioan Chirilă, care a murit în 1999. El a lucrat alături de Mircea Lucescu la Dinamo şi la Rapid. Chirilă a fost antrenor principal pentru Electromagnetica, CSM Focşani, Jiul Petroşani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iaşi, ASA Târgu Mureş şi Academica Clinceni.

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