Gigi Becali îl atacă pe George Simion și îi cere lui Călin Georgescu să-și facă partid: Atunci va fi spulberat AUR

Gigi Becali l-a criticat pe George Simion și susține că AUR ar putea pierde o mare parte din susținători dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și-ar înființa propriul partid. Becali a criticat și intenția AUR de a depune o moțiune de cenzură împotrica Guvernului Niculescu.

Gigi Becali, despre George Simion: „Viclenia nu durează mult”

„Este foarte deștept. Este genial în a fi viclean, pentru că să fii viclean nu poți dacă ești prost. E foarte deștept, e foarte muncitor. Numai că spun ceva: viclenia nu durează mult. A durat și așa destul de mult. Nu o să poată să ajungă la capăt. Adică, cum va veni, se va prinde în lațul pe care l-a ascuns. (…) În lațul și în groapa pe care o sapă, mereu va cădea el în ea”, a declarat Gigi Becali, la Digi24.

Deputatul a criticat și demersul AUR de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu. În opinia sa, formațiunea urmărește mai degrabă să câștige vizibilitate și să își consolideze imaginea politică.

„Vă spun în felul următor: așa cum v-ați umflat pe minciună, așa vă veți spulbera și se va desumfla balonul vostru”, a avertizat Becali.

Becali susține că un partid înființat de Călin Georgescu ar putea distruge AUR

Gigi Becali susține că viitorul politic al AUR depinde și de relația partidului cu Georgescu. Dacă ar exista posibilitatea ca fostul candidat să-și creeze partid, atunci Simion ar pierde sprijin electoral masiv.

„Georgescu, dacă are bărbăția, trebuie neapărat să facă un partid și atunci va fi spulberat AUR. Eu cred că singura salvare a noastră de AUR este Georgescu”, a declarat Becali.

Acesta s-a arătat sceptic și în privința posibilității ca AUR să ajungă la guvernare. Întrebat dacă partidul ar putea forma un guvern alături de PSD, deputatul a pus la îndoială capacitatea formațiunii de a propune oameni pentru funcțiile guvernamentale.

„Păi, nu, dar cu cine? Ce oameni au ei ca să guverneze?”, a răspuns Becali.

De la critic al lui Călin Georgescu la susținător al acestuia

În aceeași intervenție, Gigi Becali a recunoscut că și-a schimbat opinia despre Călin Georgescu. Dacă anterior se declara împotriva fostului candidat la prezidențiale, acum spune că îl susține.

„Eu, de exemplu, eram împotriva lui Georgescu, acum sunt fan Georgescu. Știi de ce? Cum să îl ții pe om în pușcărie degeaba? Că, vezi Doamne, a înșelat pe cineva acum cinci ani, dar el a luat numai 100.000 din înșelăciunea aia”, a afirmat deputatul.

Becali și-a justificat schimbarea de poziție prin ceea ce consideră a fi un tratament nedrept aplicat lui Georgescu. Totodată, deputatul nu crede că AUR va reuși să atragă voturile susținătorilor fostului candidat doar prin organizarea unor manifestații în sprijinul acestuia.

Declarațiile au venit în contextul în care AUR a anunțat un miting și mobilizarea susținătorilor la Curtea de Apel.

Becali și-a menținut poziția potrivit căreia strategia politică a lui George Simion nu va funcționa pe termen lung.

„Părerea mea, pentru că viclenia nu durează. (…) Nu poți să minți la infinit, să ai câștig de cauză, că dracii te duc pe culmea (…) și te spargi. Pe Georgescu n-o să îl țină acolo, la pușcărie, toată viața. O să îi dea drumul”, a afirmat deputatul.