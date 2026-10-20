Gigi Becali a câștigat procesul cu Realitatea TV dar e nemulțumit de despăgubiri. Vrea un milion de euro ca „să-i doară sufletul”

Gigi Becali (68 de ani) a câștigat marți procesul cu PHG Media Invest, care operează televiziunea Realitatea Plus, dar este nemulțumit de despăgubirea acordată de judecători, de doar 10.000 de euro, față de un milion de euro cât a cerut el.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, arată minuta instanței.

Patronul FCSB a anunțat că va ataca hotărârea. „Voi ataca decizia. Nu-mi convine. Cum adică 10.000 de euro? Dacă plătesc numai 10.000 de euro pentru ce au făcut, pot face în fiecare zi. Trebuie să-i doară sufletul, să plătească bani grei, ca să nu mai facă”, a declarat Gigi Becali pentru Golazo.ro.

„Măcar 200.000-300.000 de euro”

El a spus că, deși a cerut despăgubiri de un milion de euro, s-ar mulțumi și cu 200.000-300.000 de euro „ca să simtă, nu?”

Instanța a obligat compania PHG Media Invest, care administrează postul de televiziunea Realitatea Plus să-i plătească 10.000 de euro, în echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății efective.

În plus, televiziunea va trebui să publice dispozitivul hotărârii în jurnalele sale de știri și pe site-ul realitatea.net, după ce decizia va rămâne definitivă.

Tribunalul a respins cererea sa de despăgubire cu un milion de euro, considerând-o neîntemeiată.

Imagini false cu fiica sa, mamă a trei copii, în cătușe

În primăvara anului trecut, Becali a reclamat postul Realitatea Plus la Consiliul Național al Audiovizualului pentru modul în care a fost prezentată fiica sa, Teodora, într-o imagine asociată cu cătușe.

Atacurile postului de televiziune împotriva sa au început după ce Becali a anunțat că-și va retrage sprijinul pentru candidatul AUR la prezidențiale, George Simion.

Nici omul de afaceri nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns prin atacuri la adresa televiziunii și a unor angajați la postul rival România TV.

„Vă cer respectuos să le închideți postul”

După reclamația la CNA, a deschis și acțiune în instanță împotriva companiei care administrează Realitatea Plus cerând despăgubiri de un milion de euro.

Invitat la o ședință a CAN, el a cerut închiderea postului. „Vă cer respectuos să le închideți postul! Trebuie să le dați o pedeapsă dureroasă, altfel ei nu o să se potolească, să mai facă mizerii. Cum să ajungă să-mi pună copilul în cătușe? Fata mea a apărut la TV cu cătușe.

„O amendă de circulație n-a luat în viața ei”

O amendă de circulație n-a luat în viața ei și ajunge să fie bătaie de joc la un post de televiziune? Fata mea are 3 copii și nu mai vrea, de rușine, să se ducă la grădiniță, ca să-și ducă copiii. Nemernicii ăștia practic nu o mai lasă să aibă grijă de copii așa cum ar trebui”, și-a motivat el solicitarea.

„Vă cer din inima mea să luați o măsură care să fie văzută de toată lumea. Toți să afle ce mizerii au făcut cei de acolo. Să se vadă că șantajiștii și manipulatorii primesc pedepse dure. Să fie un exemplu”, a cerut omul de afaceri.

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