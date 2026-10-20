VIDEO Protestele din Franța. Suspectul incendierii primăriei din Limoges, arestat. Cine este bărbatul

Un bărbat descris de autoritățile franceze drept activist de extremă stângă, aflat în evidențele serviciilor de securitate, a fost arestat marți dimineață, 20 octombrie, în ancheta privind incendiul care a devastat primăria orașului Limoges în timpul protestelor din Franța. Potrivit publicației Le Parisien, suspectul este identificat drept Hodi C.D are 34 de ani și ar fi participat la atacul asupra clădirii istorice din centrul orașului, în timpul violențelor izbucnite la o manifestație organizată pe 17 octombrie.

Bărbatul a fost ridicat în jurul orei 6:15 de polițiștii unității speciale RAID, la domiciliul său din Val-d’Issoire, localitate din departamentul Haute-Vienne, situată la aproximativ 50 de kilometri de Limoges. Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, acesta s-a născut în 1992, la Paris, și provine din mediul radical al extremei stângi.

Cine este Hodi C.D, suspectul din ancheta incendiului

Potrivit informațiilor publicate de Le Parisien, bărbatul figurează în așa-numitul fișier S, utilizat de serviciile franceze pentru semnalarea persoanelor considerate relevante pentru securitatea statului. O sursă din poliție îl descrie drept un „activist de extremă stângă”.

Conform relatărilor din presa franceză, el ar fi fost deja cunoscut de autorități în legătură cu acte de violență asupra unor persoane care exercită autoritatea publică. Aceste informații nu înseamnă însă că bărbatul a fost condamnat pentru incendierea primăriei sau că implicarea sa în distrugerea clădirii a fost demonstrată în instanță.

BREAKING: The arsonist of Limoges city hall has been detained He is a 40-year-old far-left Antifa activist on France’s national security watch list for his ties to radical ultra-left extremist movements. He also has a history of police records for “violence against a person holding public authority.” 🇫🇷 https://t.co/kRekoesv4Q — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2026

De asemenea, informațiile disponibile public nu stabilesc cu certitudine dacă suspectul a acționat singur, dacă a avut un rol în organizarea atacului sau dacă face parte dintr-o structură militantă implicată în pregătirea violențelor. Aceste aspecte urmează să fie clarificate de anchetatori.

Cum a fost incendiată primăria din Limoges

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, în timpul violențelor care au urmat unei manifestații împotriva scumpirii vieții. La protestul din Limoges au participat aproximativ 5.000 de persoane, însă evenimentul a degenerat în confruntări între grupuri violente și forțele de ordine.

Mai mulți indivizi au spart geamurile primăriei, au pătruns în clădire și au provocat incendiul. Flăcările au cuprins rapid imobilul istoric, inaugurat în 1883, iar acoperișul și turnul cu ceas s-au prăbușit. O parte importantă a construcției a fost grav avariată. Primarul orașului, Guillaume Guérin, a acuzat grupările de extremă stângă că ar fi pregătit atacul și că ar fi cunoscut punctele prin care puteau pătrunde în clădire. Aceste afirmații reprezintă poziția edilului și trebuie diferențiate de concluziile oficiale ale anchetei.

Ancheta a atras atenția serviciilor antiteroriste

Parchetul din Limoges a deschis o anchetă pentru distrugerea unui bun printr-un mijloc periculos, în cadrul unei acțiuni organizate. Investigațiile au fost încredințate structurii locale specializate în criminalitate organizată.

În paralel, a fost sesizată și Subdirecția antiteroristă a poliției franceze. Această decizie arată că autoritățile analizează inclusiv posibilele legături cu grupări radicale, însă nu înseamnă automat că incendiul a fost încadrat juridic drept act terorist. În urma violențelor din centrul orașului au fost raportate și jafuri din magazine, precum și agresiuni asupra unor persoane. Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea tuturor celor implicați și contribuția fiecăruia la distrugerile provocate.