Aproape 2,8 milioane de pensionari primesc bani în plus în decembrie. Ce spune ministrul Muncii despre creșterea pensiilor în 2027

Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi un ajutor financiar în luna decembrie. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de pensie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit și despre posibilitatea indexării pensiilor cu 7,3% în 2027, dar și despre prelungirea sprijinului pentru plata facturilor la energie.

Într-un interviu acordat marți seară, la Digi24, ministrul a explicat că banii reprezintă a doua tranșă a ajutorului acordat prin pachetul de solidaritate. Prima parte a sprijinului a fost plătită în luna mai.

Cine primește 500 de lei în decembrie

Ajutorul financiar va fi acordat în funcție de veniturile lunare ale pensionarilor. Cei care au pensii mai mici vor beneficia de sume mai mari. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi 500 de lei. Persoanele care încasează între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar cele cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Sprijinul este prevăzut de OUG nr. 23/2026 și se acordă în două tranșe egale. Valoarea totală a ajutorului pe anul 2026 este de 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de veniturile beneficiarilor.

Banii vor fi acordați automat pensionarilor eligibili, fără să fie necesară depunerea unei cereri. Plata se va face prin Poșta Română sau în conturile bancare, în funcție de modalitatea prin care fiecare beneficiar își încasează pensia.

Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027

Ministrul Muncii a discutat și despre o posibilă majorare a pensiilor începând de anul viitor. Potrivit acestuia, procentul de 7,3% rezultă din formula de indexare prevăzută de lege și din indicatorii economici utilizați pentru calcul. Florin Manole a precizat că procentul nu reprezintă o promisiune politică. Aplicarea majorării urmează să fie discutată cu Ministerul Finanțelor și cu premierul, în contextul constrângerilor bugetare.

Oficialul a atras atenția că pensionarii au fost deja afectați de creșterea prețurilor din ultimii ani. Acesta consideră că măsurile pentru echilibrarea bugetului nu ar trebui să pună presiune suplimentară asupra veniturilor lor, mai ales că „inflația apasă foarte mult”. Totodată, ministrul a explicat că indexarea trebuie să respecte principiul contributivității. Astfel, majorările ar urma să fie aplicate părții contributive a pensiilor, pentru a păstra diferențele rezultate din contribuțiile plătite de fiecare beneficiar.

Ajutorul de 50 de lei pentru energie ar putea fi prelungit

O altă măsură analizată de Ministerul Muncii este continuarea sprijinului pentru plata facturilor la energie electrică. Actuala schemă de ajutor expiră la sfârșitul anului, însă Florin Manole intenționează să propună prelungirea acesteia și în primele luni din 2027.

„Voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii”, a declarat ministrul.

În prezent, gospodăriile eligibile primesc câte 50 de lei lunar pentru plata energiei electrice. Peste 700.000 de gospodării beneficiază de această măsură, potrivit datelor prezentate de ministru. O eventuală prelungire va fi discutată cu reprezentanții Ministerului Energiei, ai Ministerului Finanțelor și ai Administrației Prezidențiale.