Parlamentul va ancheta zborurile de lux din scandalul Mykonos-Nordis

Camera Deputaților a aprobat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica zborurile private către Mykonos și Nisa, inclusiv deplasările asociate scandalului Nordis. Comisia, propusă de PNL și USR, va încerca să stabilească cine a participat la aceste călătorii, cine le-a plătit și dacă în schimbul lor au fost oferite favoruri.

Potrivit USR, comisia ar urma să aibă 25 de membri. Ședințele ar trebui să fie publice, la fel și concluziile anchetei.

„Astăzi, am făcut un pas important pentru aflarea adevărului în scandalul Mykonos-Nordis. Românii au dreptul să știe cine s-a plimbat cu avioane private alături de politicieni PSD, judecători CCR și oameni de afaceri condamnați penal, cine a plătit aceste deplasări și, mai ales, ce s-a oferit sau promis în schimb. Nu putem accepta ca oameni care ocupă funcții importante în stat să beneficieze de vacanțe și deplasări de lux, iar apoi să pretindă că nu au nimic de explicat”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

USR acuză PSD și AUR că au încercat să schimbe scopul anchetei

Demersurile pentru înființarea comisiei au început în urmă cu mai bine de o lună. Prima solicitare a USR și PNL a fost respinsă în septembrie, în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Ulterior, cele două partide au depus o nouă cerere.

Pe 2 noiembrie, conducerea Camerei Deputaților a decis introducerea solicitării pe ordinea de zi a plenului. În aceeași ședință, a fost acceptată și propunerea PSD de completare a obiectivelor anchetei. Printre subiectele suplimentare propuse de social-democrați se numără atribuirea unor contracte prin programul SAFE, deplasările externe ale fostului ministru Dragoș Pîslaru și eventualele intervenții ale fostului vicepremier Oana Gheorghiu în atribuirea unor contracte.

USR susține că PSD a încercat inițial să blocheze comisia, iar ulterior, cu sprijinul AUR, să îi schimbe obiectivele prin introducerea unor teme care nu au legătură cu zborurile private. Formațiunea anunță că va folosi instrumentele parlamentare disponibile pentru a împiedica deturnarea anchetei.